Cavedatos: La facturación digital impulsa la modernización empresarial en Venezuela #18Ago

La facturación digital emerge como una oportunidad clave para modernizar el sector tecnológico y fortalecer la imagen comercial de Venezuela. Así lo afirmó durante una entrevista a Unión Radio Ana de Lucca, presidenta de la Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías de la Información (Cavedatos).

De Lucca destacó que este proceso de adaptación ofrece beneficios a largo plazo, como una mayor trazabilidad y seguridad de los datos. Indicó que la digitalización, además de optimizar procesos, permite a las empresas venezolanas mejorar su competitividad tanto a nivel regional como internacional.

Adaptación escalonada

En la reseña publicada por Unión Radio, Juan García Del Castillo, director del Comité de Software de Cavedatos, señaló que la implementación de los programas de facturación homologados se ha llevado a cabo de manera escalonada. Sostuvo que esta estrategia busca evitar la saturación de las imprentas digitales y las casas de software, garantizando una transición ordenada para todas las empresas.

En la nota difundida el experto informó que se han implementado mecanismos de contingencia. Indicó que en caso de fallas en el servicio eléctrico o la conexión a internet, «las empresas pueden reanudar la facturación o emitir facturas manuales, lo que minimiza cualquier interrupción del servicio«.

