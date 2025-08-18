¿Cuánto dinero se necesita para la compra de carne en Barquisimeto? #18Ago

- Publicidad -

El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), Edgar Medina informó hace días que los productores venden la carne a 2,10 dólares por kilogramo a puerta de corral, señalando que el alza de los precios que llega al consumidor final se produce en los puntos de venta.

El equipo de El Impulso realizó este lunes, un recorrido por los principales mercados municipales de la ciudad para constatar el precio de la carne de res, y pollo, productos esenciales para el consumo de los barquisimetanos.

Precios en el Mercado Terepaima

En el Mercado Terepaima, los cortes de primera, como el solomo y el somito, presentan un rango de precios que oscila entre los 1300 Bs y los 1700 Bs. La chocozuela se ubica en los 1200 Bs.

En cuanto a otras proteínas, la carne de cerdo se cotiza en 1400 Bs, mientras que el pollo entero tiene un costo de 670 Bs y el pollo picado alcanza los 700 Bs.

Precios en el Mercado Bella Vista

Por su parte, en el Mercado Bella Vista se encontraron precios más asequibles en algunos rubros. La carne de primera tiene un valor de 940 Bs. La carne molida de segunda se vende en 870 Bs, mientras que el bistec se ofrece a 1400 Bs y la carne molida a 1350 Bs.

El pollo entero en este mercado tiene un costo de 616 Bs y el pollo picado se encuentra en 670 Bs, precios ligeramente más bajos que los de su similar en el Mercado Terepaima.

Es importante mencionar que los comerciantes resaltaron que los precios suelen variar día a día, de acuerdo a la tasa en la que se encuentre el Banco Central de Venezuela, de esta forma también señalaron ventas bajas en los establecimientos.

