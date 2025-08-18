En Lara: Gobernador Luis Reyes Reyes respalda investigaciones contra la corrupción en el sector salud #18Ago

- Publicidad -

El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, manifestó este lunes 18 de agosto su apoyo a la investigación que se adelanta contra presuntas irregularidades en el sector salud, afirmando que su gestión propiciará y acompañará todos los esfuerzos para combatir la corrupción. El mandatario regional subrayó la importancia de sanear la administración pública, especialmente en un área tan vital para la población como la salud.

«Propiciaremos y acompañaremos siempre todos los esfuerzos desde el gobierno de Lara por combatir las malas prácticas, mafias o irregularidades en cualquier instancia de gobierno donde el principal afectado sea el pueblo», recalcó Reyes Reyes en una nota de prensa difundida por las redes sociales.

Afirmó que no se pueden permitir actos que traicionen la confianza de la ciudadanía y señaló que están alineados a Nicolás Maduro «contra el burocratismo, la indolencia y la traición«.

Determinarán responsabilidades

El gobernador Reyes Reyes hizo un llamado a la calma y a la confianza en los organismos competentes que llevan a cabo la investigación. El mandatario larense se abstuvo de ofrecer detalles específicos para no entorpecer la pulcritud del proceso, pero aseguró que su gobierno está en la mayor disposición de colaborar.

«Tenemos absoluta confianza en el proceso de investigaciones que se adelanta y estamos en la mayor disposición de colaborar en el esclarecimiento de este procedimiento«, expresó. Reyes Reyes finalizó su declaración afirmando que el objetivo principal es proteger los intereses de un pueblo al que no se le puede defraudar, y anunció que serán las autoridades correspondientes quienes dictaminen las responsabilidades definitivas.

