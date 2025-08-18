Fedecámaras Lara propone Zona Económica Especial para dinamizar la región #18Ago

- Publicidad -

Las ventajas estratégicas del estado Lara convertirse en una Zona Económica Especial (ZEE), expuso Joel Segura, nuevo presidente de Fedecámaras Lara al ser consultado sobre las expectativas de la región larense.

- Publicidad -

En efecto, Segura explicó que el estado ya fue pionero en este concepto con un decreto local, que fue derogado tras la aprobación de la ley nacional. A pesar de este retroceso, el líder gremial sostiene que Lara tiene características ideales para una ZEE: cuenta con un puerto seco y una aduana principal, un ferrocarril que conecta directamente con Puerto Cabello y una ubicación geográfica estratégica que lo posiciona como una encrucijada vial para el país.

El presidente de Fedecámaras Lara subrayó que la creación de una ZEE permitiría abordar problemas transversales como la deficiencia de los servicios públicos, un factor que encarece las operaciones empresariales. La ley de Zonas Económicas Especiales habilita la implementación de soluciones locales para estos problemas, como la generación de energía alternativa.

Segura reveló que ya ha mantenido conversaciones informales con representantes del gobierno regional, quienes han mostrado una actitud receptiva y seria ante la propuesta, lo que abre una ventana de oportunidad para impulsar este proyecto que beneficiaría a los empresarios y al desarrollo económico de la región.

Además de la ZEE, Segura se refirió a otros retos y oportunidades para el sector productivo de Lara. Indicó que la reactivación de las centrales azucareras en la zona aledaña podría generar un impulso significativo para la industria metalmecánica, de servicios y de uniformes del estado. Sin embargo, señaló que la falta de mantenimiento en la infraestructura vial y la ausencia de un censo industrial actualizado representan obstáculos importantes para atraer nuevas inversiones y optimizar la capacidad productiva.

En este sentido, instó a las autoridades a trabajar en la mejora de las carreteras y a compartir la información del censo que está en curso para que los empresarios puedan planificar con mayor precisión, expresó Segura en Fedecámaras Radio.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí