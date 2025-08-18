Gustavo Dudamel será homenajeado por el Museo de Historia de Nueva York con el premio “Hacedores de historia” #18Ago

- Publicidad -

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel recibirá un homenaje especial del Museo de Historia de Nueva York, que lo distinguirá con el premio Hacedores de historia en una gala prevista para el próximo 17 de septiembre. La institución destacó su “virtuosismo” y el compromiso de utilizar la música como motor de transformación social.

Un reconocimiento en la antesala de un nuevo ciclo

Dudamel, considerado uno de los directores de orquesta más influyentes de la actualidad, asumirá en 2026 la dirección artística y musical de la Filarmónica de Nueva York.

Antes de dar este paso, se despedirá de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) con un programa especial bautizado como Gracias, Gustavo, que arrancará en septiembre con la unión de la LA Phil y la Filarmónica de Nueva York en el estreno mundial de An Alpine Symphony, de la compositora ganadora del Pulitzer Ellen Reid.

El ciclo culminará en junio de 2026 con una gran celebración dedicada a los músicos que lo acompañaron en su etapa angelina.

Una trayectoria que hace historia

El Museo de Historia de Nueva York resaltó que Dudamel no solo se ha consolidado como un referente en los escenarios más importantes del mundo, sino que también ha promovido la música como herramienta de inclusión y desarrollo social, inspirando a nuevas generaciones de artistas.

Un galardón compartido con Robert A. Caro

La institución también anunció que el prestigioso historiador Robert A. Caro, ganador del Premio Pulitzer, será distinguido como Historiador Laureado de los Fundadores. Caro, de 89 años, es reconocido por sus exhaustivas biografías sobre el urbanista Robert Moses y el presidente Lyndon B. Johnson. Actualmente trabaja en el quinto y último volumen de su aclamada serie sobre Johnson.

La presidenta de la junta directiva del museo, la Dra. Agnes Hsu-Tang, elogió la “luminosa escritura” de Caro y su valiosa colaboración con la institución.

Una gala que celebra el legado cultural

El homenaje a Dudamel y Caro refuerza el compromiso del Museo de Historia de Nueva York de destacar a personalidades que, desde distintas disciplinas, han marcado un antes y un después en la historia cultural y social. Para Dudamel, este premio llega como un nuevo hito en una carrera que combina excelencia artística con un profundo impacto comunitario.

