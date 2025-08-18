Inameh: Máxima incidencia solar se registrará en el país entre el 20-Ago y el 22 de septiembre #18Ago

- Publicidad -

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el país experimentará un periodo de máxima incidencia solar entre el 20 de agosto y el 22 de septiembre. Este fenómeno, conocido como paso cenital del sol, ocurre cuando los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre el territorio nacional.

Este evento es la causa del aumento progresivo de las temperaturas, que afectará especialmente las zonas bajas y despejadas. El jefe de hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alfredo Gil, explica que se trata del segundo pico de calor más alto del año, después del registrado entre marzo y abril.

Impacto y recomendaciones frente al calor extremo

Aunque la sensación de calor aumentará en todo el país, Gil señaló que el fenómeno tendrá mayor impacto en regiones tradicionalmente calurosas como Los Llanos, Maracaibo, Barlovento y Puerto Ordaz.

El Inameh aclaró en su cuenta en Telegram que este fenómeno es un evento natural y no está relacionado con las llamadas olas o domos de calor. Además, informaron que la temporada de lluvias, con su humedad y nubosidad, podría mitigar parcialmente el efecto del calor extremo en algunas áreas.

