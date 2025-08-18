PulsoEmpresarial Dale la vuelta a 7up y recorre 4 destinos venezolanos

- Publicidad -

7up vuelve con su campaña Destinos Refrescantes para invitar a los venezolanos a conectar con los rincones más icónicos del país, con una lata en mano.

Son cuatro latas especiales y cada una muestra la vibra y esencia de Morrocoy, Roraima, Mérida o Chichiriviche de la Costa, mientras que el empaque PET de 2 litros, une a todos los destinos en una sola imagen.

Dale la vuelta es el eslogan de la campaña, que no sólo hace referencia a la acción física de girar la lata para descubrir el lugar, sino que también evoca sentimientos y momentos. “Es una invitación a la exploración y a conectar con Venezuela, de la manera más refrescante posible. Para crear este contenido contamos con Isaías Landaeta, generador de contenidos, quien le dio cada diseño, la vibra que transmite cada lugar”, expresó Luis Rafael Tovar, gerente de Marca 7up.

Los destinos en tu mano

La campaña impulsa estas ediciones especiales con un despliegue 360°. Contará con piezas alusivas en redes como TikTok, Instagram y YouTube. Los puntos de venta dispondrán de diseños llamativos y habrá presencia en cines. Asimismo, la marca tendrá activaciones en sus plataformas 7up Comedy Club y 7up Drinks con influenciadores y alianza con marcas de licores.

El mes más refrescante

Este relanzamiento llegó justo a tiempo para celebrar el Mes 7up. En ediciones anteriores y ahora también este año, 7up nos recuerda lo hermosa que es Venezuela y su gente.

Para enterarte de las próximas novedades de la marca, visita su cuenta de Instagram como @7upve.

