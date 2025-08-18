PulsoEmpresarial Habilidades gerenciales o directivas

- Publicidad -

Las habilidades gerenciales o habilidades directivas se refieren a las capacidades, habilidades y conocimientos que una persona posee para realizar las actividades de liderazgo y coordinación en el rol de gerente o líder de un grupo de trabajo u organización.

Entre las habilidades gerenciales tenemos:

Habilidades técnicas: Referido a las habilidades y conocimientos técnicos específicos y necesarios para poder realizar una actividad de la organización. Involucra la capacidad de dominar la metodología de trabajo, las técnicas y la tecnología necesaria, así como resolver los eventuales problemas, por lo tanto, involucra el conocimiento y experticia en determinados procesos, técnicas o herramientas propias del cargo o área específica que ocupa.

Habilidades humanas: relacionado con la capacidad de interaccionar e interactuar con sus subordinados. Incluye aspectos como la capacidad de liderar, motivar, coordinar y dirigir. Se destaca esta habilidad como fundamental en los directivos de línea media por estar en contacto con todo el flujo de información de la organización y ser el personal de anclaje entre la alta dirección y personal operativo. Actualmente, se considera a la habilidad humana como cada vez más decisiva, por la necesidad de implicar a todos los miembros de la organización en la consecución de los objetivos de la organización.

Habilidades conceptuales: Se refiere a la capacidad de analizar sucesos, tendencias, identificar cambios, escenarios posibles hipotéticos, depende en buena medida de la formación, pero especialmente de las capacidades del directivo. Esta habilidad, si bien está presente en todos los niveles, es de especial importancia en los niveles más altos de la estructura como la alta dirección o gerencia, ya que son los directivos que necesitan tener una visión más orientada al largo plazo de la empresa.

Las habilidades directivas tienen una importancia clave en el desarrollo profesional de las personas que se dedican a la gestión de empresas e instituciones. Las condiciones naturales y la experiencia tienen un destacado papel para conseguir un buen nivel en estas habilidades, pero existen técnicas y métodos que contribuyen a mejorar los niveles de liderazgo, por esto es importante dominar cada habilidad directiva entendiendo su lógica e interacción. Descubrir la importancia de cada habilidad directiva es la clave para alcanzar el éxito en el campo laboral.

Algunas de las habilidades gerenciales

Autoconocimiento: una de las habilidades gerenciales necesarias es el autoconocimiento, es decir, el conocimiento de uno mismo, sus objetivos, su experiencia emocional y cómo se relaciona con los demás. El autoconocimiento es la base para poder regular las propias emociones y tener un trato exitoso con sus empleados y colaboradores, comienza en uno mismo.

Gestión de los problemas: la diferencia entre jefe y líder tiene mucho que ver en cómo ambas figuras gestionan los conflictos. Los conflictos y los problemas pueden surgir en el día a día de la organización, pero cómo se afrontan tiene un gran impacto en cómo se solucionan.

Toma de decisiones: los gerentes y directivos deben, como una de sus funciones, tomar decisiones empresariales; tanto económicas y estratégicas como de gestión de personal, para la buena marcha o comportamiento organizacional. Dominar esta habilidad es necesaria para su propio éxito y el de la organización.

Resiliencia: la resiliencia es la capacidad para afrontar los cambios, es decir, la habilidad de adaptación a éstos y de cómo lograr volver a la normalidad tras este proceso. Las personas resilientes crecen durante el cambio y lo aprovechan para desarrollar y mejorar aspectos de sí mismos.

Msc. Julio Cesar Vargas

