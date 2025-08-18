Terence Stamp, el General Zod de Superman, muere a los 87 años #18Ago

- Publicidad -

Terence Stamp, el actor británico que a menudo interpretó a un villano complejo, incluyendo al General Zod en las primeras películas de Superman, falleció a los 87 años.

Su muerte el domingo fue revelada en un aviso de defunción publicado en línea, lo que provocó una ola de homenajes de una gran variedad de fanáticos y personas cercanas a él dentro de la industria, incluida la Academia Británica de Cine y Televisión, o BAFTA.

Trayectoria de humanidad y reconocidas interpretaciones

Stamp, nacido en Londres, comenzó su carrera cinematográfica con la película marinera “Billy Budd” de 1962, por la que obtuvo nominaciones a los premios Oscar y BAFTA.

Sus seis décadas en el negocio estuvieron salpicadas de momentos destacados, incluida su conmovedora interpretación de la transexual Bernadette en “La aventura de Priscilla, reina del desierto” de 1994, la segunda de sus dos nominaciones al BAFTA.

Pero será su interpretación del barbudo Zod en «Superman» de 1978 y su secuela «Superman II» dos años después, la que la mayoría de la gente asociará con Stamp. Como el archienemigo kriptoniano del Hombre de Acero de Christopher Reeve, Stamp introdujo un elemento más oscuro, encantador y vulnerable —más humano— a la franquicia, un elemento que se ha replicado en innumerables películas de superhéroes desde entonces.

Edgar Wright, quien dirigió a Stamp en su último largometraje, “Last Night in Soho” de 2021, recordó al actor en una publicación de Instagram como “amable, divertido e infinitamente fascinante”.

Cuanto más se acercaba la cámara, más hipnótica se volvía su presencia. En primer plano, su mirada fija se clavaba con tanta fuerza que el efecto era extraordinario. Terence era una auténtica estrella de cine: la cámara lo adoraba, y él correspondía a ella —dijo Wright—.

Bill Duke, quien protagonizó junto a Stamp el drama criminal de 1999 “The Limey” del director Steven Soderbergh, dijo que estaba “profundamente entristecido” al enterarse de su muerte. “Aportó una intensidad poco común a la pantalla, pero fuera de ella se comportó con calidez, gracia y generosidad”, dijo en Facebook.

El inicio de una vida artística



Stamp comenzó su carrera como actor a finales de la década de 1950, actuando en teatro de repertorio y conoció a Michael Caine, cinco años mayor que él. Vivieron juntos en un piso en el centro de Londres mientras buscaban su gran oportunidad.

Tuvo su oportunidad con “Billy Budd” y Stamp se embarcó en una carrera que lo llevaría a principios de los años 1960 a formar parte del movimiento de los “jóvenes enojados” que estaba introduciendo un elemento de realismo social en el cine británico.

Eso fue quizás más notable en la adaptación de 1965 de la inquietante novela debut de John Fowles, «El Coleccionista», donde interpretó al torpe y solitario Freddie Clegg, quien secuestró a Miranda Grey (Samantha Eggar) en un perverso intento por conquistar su amor. Fue una actuación que le valió al joven Stamp, recién nominado al Oscar, el premio a mejor actor en el Festival de Cine de Cannes de ese año.

Aunque formó parte de ese movimiento británico de la década de 1960, Stamp aprendió de algunos de los actores más experimentados de la era clásica, incluido Laurence Olivier.

“Trabajé brevemente con Olivier en mi segunda película (“Term of Trial” de 1962)”, recordó Stamp en una entrevista con AP en 2013. “Y me dijo: ‘Siempre debes estudiar tu voz’”. Stamp procedió entonces a una imitación perfecta de Olivier, y continuó: “Porque, a medida que envejeces, tu apariencia cambia, pero tu voz se fortalece”.

Su carrera tuvo una pequeña pausa a finales de los años 1960 después de perder el papel de James Bond para reemplazar a Sean Connery, que incluyó una temporada de años en la India y que lo vio adoptar un enfoque más holístico de sí mismo.

Otros roles reconocidos

Fue el inesperado papel del General Zod lo que lo devolvió a la fama. Interpretó a John Tunstall en «Young Guns» de 1988, al líder de la República Galáctica en «La Amenaza Fantasma» de 1999, la precuela de «Star Wars«, apareció en las comedias «Yes Man» y «Superagente 86» en 2008 y prestó su voz en los videojuegos «Halo 3» y «The Elder Scrolls IV: Oblivion».

Nacido en el East End de Londres el 22 de julio de 1938, Stamp tuvo una vida llena de vida, especialmente durante la década de 1960, cuando mantuvo una serie de romances, incluyendo con la actriz Julie Christie y la modelo Jean Shrimpton. Se casó con Elizabeth O’Rourke, de 29 años, en 2002, a los 64, pero la pareja se divorció seis años después. Stamp no tuvo hijos.

Stamp mantuvo su atractivo a medida que pasaban los años, su belleza natural se endureció con un aspecto más canoso.

Generalmente trató de mantener sus estándares altos, hasta cierto punto.

“No hago películas malas, a menos que no tenga para pagar el alquiler”, dijo.

