VIDEO | Diosdado Cabello: Guayana Esequiba es de Venezuela. Eso no está en discusión #18Ago

Durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se pronunció este lunes 18 de agosto sobre la disputa territorial de la Guayana Esequiba, declarando que «el sol de Venezuela nace en el Esequibo«.

Cabello reiteró la postura del gobierno venezolano de que el territorio en disputa es, sin lugar a dudas, parte de Venezuela.

«La Guayana Esequiba es de Venezuela. Eso no está en discusión. La Corte Internacional de Justicia puede sacar las sentencias que quiera, eso no es vinculante con nosotros», aseguró Cabello, insistiendo en que «todo lo que esté al oeste del río Esequibo le pertenece a Venezuela«.

Por otro lado, Cabello también criticó al actual presidente de Guyana, a quien se refirió como un «empleado de la Exxon Mobil«, sugiriendo que sus acciones y decisiones están influenciadas por los intereses de la corporación petrolera. «Él no es presidente de Guyana, es un empleado de la Exxon Mobil, que lo tienen ahí ejerciendo«, sentenció.

Cabello destacó la importancia del referéndum consultivo celebrado en Venezuela, el cual, según sus palabras, contó con una «gran participación«. Mencionó que diversos sectores de la oposición participaron en el proceso, a diferencia de lo que denominó «sectores opositores fascistas que tienen entre sus planes entregar a Venezuela al imperialismo«, quienes se «desentendieron del tema«.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad nacional en torno a la defensa del territorio y subrayó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha realizado «innumerables exposiciones muy claras» sobre el tema, proporcionando a la población los elementos necesarios para el debate y la información.

