Zelenski y Trump expresan esperanza de conversaciones con Putin para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania #18Ago

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, y el presidente Donald Trump expresaron su esperanza de que su crucial reunión del lunes con líderes europeos en la Casa Blanca pueda conducir a conversaciones tripartitas con el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a su guerra contra Ucrania.

El presidente de Estados Unidos también dijo que respaldaría las garantías de seguridad europeas para Ucrania mientras los líderes europeos se reunían en Washington para mostrar su apoyo a Ucrania en la reunión extraordinaria de la Casa Blanca.

Trump no llegó a comprometer tropas estadounidenses en el esfuerzo, diciendo en cambio que habría una presencia de seguridad “similar a la de la OTAN”, pero que todos esos detalles se resolverían en su reunión de la tarde con los líderes de la UE.

“Quieren brindar protección y tienen una postura muy firme al respecto, y les ayudaremos con eso”, dijo Trump. “Creo que es fundamental cerrar el acuerdo”.

Cambios desde la anterior reunión

El encuentro de Trump con Zelenski tuvo un cariz sorprendentemente diferente a su anterior reunión en la Oficina Oval en febrero. Fue un momento desastroso que llevó a Trump a interrumpir abruptamente las conversaciones con la delegación ucraniana después de que él y el vicepresidente J.D. Vance se quejaran de que Zelenski no había mostrado suficiente gratitud por la ayuda militar estadounidense.

Al inicio de la reunión, Zelenski presentó una carta de su esposa, Olena Zelenska, para la esposa de Trump, Melania. La primera dama estadounidense envió el fin de semana una carta a Putin instándolo a poner fin a la brutal guerra de tres años y medio.

En un momento dado, Trump irritó a Zelenski por el retraso de las elecciones en Ucrania. Estaban programadas para el año pasado, pero se retrasaron debido a la invasión rusa en curso. La ley ucraniana no permite la celebración de elecciones presidenciales cuando la ley marcial está en vigor.

Trump bromeó diciendo que una circunstancia similar no sería bien recibida en Estados Unidos.

“Déjenme decirles que dentro de tres años y medio, si estamos en guerra con alguien y no hay más elecciones, me pregunto qué dirán las noticias falsas”, dijo Trump.

El viernes Trump se reunió con Putin

La reunión del lunes, convocada apresuradamente, se produce después de que Trump se reuniera el viernes con Putin y dijera que ahora recae en Zelenskyy la responsabilidad de aceptar concesiones de tierras que, según él, podrían poner fin a la guerra.

«Si todo sale bien hoy, tendremos un trilat«, dijo Trump, refiriéndose a posibles conversaciones a tres bandas entre Zelenski, Putin y Trump. «Vamos a colaborar con Rusia y con Ucrania».

Trump también dijo que planea hablar con Putin después de sus reuniones con Zelenskyy y los líderes europeos.

Zelenskyy expresó su apertura a las conversaciones trilaterales.

