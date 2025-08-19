Administración de Maduro prohíbe vuelo de drones por un lapso de 30 días #19Ago

- Publicidad -

Nicolás Maduro prohibió el vuelo de drones en Venezuela durante un lapso de 30 días a partir del 18 de agosto, con excepción de los organismos de seguridad ciudadana y defensa, según la resolución publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.927.

La medida se toma en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue de las fuerzas militares norteamericanas en el Caribe para combatir los cárteles de drogas en latinoamérica, los señalamientos del gobierno de Donald Trump a Nicolás Maduro, a quien acusan de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, y el aumento de la recomensa por información que conduzca a su captura.

En una resolución conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, se establece que el tiempo de la medida puede ser prorrogable.

«Se suspende y prohíbe, en todo el espacio geográfico nacional, la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), sean aeronaves remotamente pilotadas o no pilotadas y aeromodelos; así como sus partes y componentes, por un lapso de treinta (30) días prorrogables, contados a partir de la publicación de la medida, con excepción a los organismos de seguridad ciudadana y de defensa de la nación», señaló el comunicado publicado en la cuenta en Instagram del ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, este 19 de agosto.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) será el encargado de dar cumplimiento a la resolución, en coordinación con los órganos de seguridad y defensa del Estado.

Tras el fallido atentado contra Nicolás Maduro en agosto de 2018, el INAC estableció una serie de regulaciones sobre el uso de los drones en Venezuela.

Desde entonces los dueños de drones deben poseer una licencia y registro del dispositivo autorizado por el INAC, además deben especificar si su uso tiene un fin recreativo, privado o comercial.

