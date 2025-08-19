Capozzolo: Fedecámaras apuesta por la transformación tecnológica #19Ago

- Publicidad -

El anunció que la institución gremial Fedecámaras creará la comisión de Transformación Tecnológica para acelerar el proceso de adopción de nuevas herramientas digitales, anunció el nuevo presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Felipe Capozzolo.

En efecto, la misión de la comisión será proporcionar recomendaciones puntuales sobre las políticas que se deben implementar y la hoja de ruta a seguir en la institución.

“Vamos a tener una comisión de Transformación Tecnológica. Esta instancia nos va a ayudar a fijar políticas para poder implementar y nos va a facilitar el camino para que nuestros gerentes de Fedecámaras puedan hacer una implementación más efectiva de todas estas herramientas. Creemos que crecer en capacidades va de la mano con el desarrollo tecnológico”, dijo Capozzolo en entrevista para Fedecámaras Radio.

Además, anunció la creación de una extranet para Fedecámaras. En este espacio se estarán publicando los aportes que hagan las distintas comisiones, así como otra información relevante para los afiliados. Con esto se agilizaría la transferencia de información. De igual forma, los afiliados podrían utilizar la extranet para publicar y hacer promoción de sus eventos.

Durante la entrevista Capozzolo, también se anunció la reactivación de la comisión de economía y la apuesta por potenciar un sistema de inteligencia artificial para Fedecámaras.

“Esperamos que la inteligencia artificial que vamos a implementar nos ayude también a canalizar las comunicaciones internas. El gran reto va a ser cuando nuestros afiliados empiecen a buscar ayuda en estas herramientas. Cuando empiecen a utilizar la extranet o la inteligencia artificial para pedirnos apoyo. En la medida en que esto se institucionalice como canal, vamos a empezar a tener más tráfico de parte de nuestros afiliados con esas herramientas”, afirmó .

