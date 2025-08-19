Comunicado | Gobierno de Maduro responde a Estados Unidos: No nos detendrán en nuestra lucha contra el crimen #19Ago

- Publicidad -

El gobierno de Nicolás Maduro emitió la tarde de este martes 19 de agosto un comunicado oficial en el que rechaza de manera categórica las «amenazas y declaraciones difamatorias» por parte de la administración de los Estados Unidos. El canciller Yván Gil afirmó que estas acciones son una prueba inequívoca de la «falta de credibilidad» y el «fracaso» de la política exterior de Washington hacia la región.

El documento, difundido por la Cancillería, destaca que Venezuela observa con total claridad la «desesperación de la administración estadounidense» ante los logros del país en materia de seguridad y soberanía. Se resalta que, tras la expulsión de la Administración de Control de Drogas (DEA) en 2005, el Estado venezolano ha logrado resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado.

Entre los logros mencionados, el comunicado subraya el éxito en capturas de criminales, el desmantelamiento de redes delictivas y el control efectivo de fronteras y costas, lo que demuestra el compromiso de las instituciones venezolanas.

Finalmente, el texto advierte que las «amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y la estabilidad de toda la región«, haciendo un llamado a la protección de la Zona de Paz declarada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La misiva concluye que, mientras Washington recurre a las amenazas, Venezuela avanza con firmeza en paz y soberanía, demostrando que la verdadera eficacia contra el crimen se logra con el respeto a la independencia de los pueblos.

