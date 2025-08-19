El cantante venezolano Danny Ocean lidera las nominaciones de Premios Juventud 2025 junto a Bad Bunny #19Ago 

- Publicidad -

Los artistas Danny Ocean y Bad Bunny se posicionan como los grandes favoritos en la próxima edición de Premios Juventud 2025, al encabezar la lista con seis nominaciones cada uno. Los galardones, que por primera vez se celebrarán fuera de Estados Unidos, tendrán lugar el 25 de septiembre en Ciudad de Panamá.

Según un comunicado de Televisa Univision, la lista de nominados con cinco menciones incluye a Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma.

- Publicidad -

La ceremonia de este año introduce ocho nuevas categorías, incluyendo:

Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que premia la fusión de géneros.

Mejor Canción Pop/Rítmica, que destaca la mezcla de pop y electrónica.

Afrobeat Latino del Año, para reconocer a los artistas que cultivan este género emergente.

Además, los premios amplían su foco en el contenido digital con categorías como Podcast del Año, #GettingReadyWith (moda y belleza), #ModoAvión (viajes) y POVFutbolero (fútbol), entre otras.

El evento se celebrará en Panamá como parte de las conmemoraciones del Mes de la Herencia Hispana.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí