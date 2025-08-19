El Salón de la Fama abre sus puertas a el Rey, Ramichan y Magglio Ordóñez #19Ago 

- Publicidad -

La historia del béisbol venezolano sumó un nuevo y brillante capítulo este martes. Tres figuras que marcaron una era, cada una con un legado único, han sido oficialmente consagradas en el Salón de la Fama. El “Rey” Félix Hernández, el “Ramichan” Alex Ramírez y el siempre elegante Magglio Ordóñez son los nuevos inmortales de nuestro deporte nacional.

La votación del Comité Contemporáneo fue tan emocionante como un juego de playoffs. Con una diferencia mínima, los tres recibieron el apoyo necesario para unirse a los más grandes, reflejando el respeto y la admiración que se ganaron en cada una de sus carreras.

El rey en la cima

No hay duda de que Félix Hernández dominó la lomita como pocos. Desde 2005 hasta 2019, con la camiseta de los Marineros de Seattle, nos hizo vibrar con cada una de sus actuaciones. ¿Quién puede olvidar su Cy Young de 2010 o ese día mágico de 2012, cuando lanzó un juego perfecto? Sus 169 victorias lo confirman como el lanzador venezolano más ganador en las Mayores.

De Venezuela a leyenda en Japón

Alex Ramírez es un caso aparte. Mientras otros brillaban en Estados Unidos, él se convertía en un auténtico héroe en Japón. A lo largo de 13 temporadas, “Ramichan” no solo jugó, sino que rompió récords y se ganó el corazón de una fanaticada que lo considera una leyenda. Su ingreso al Salón de la Fama japonés en 2023 fue la primera gran muestra del inmenso impacto que tuvo su carrera.

El swing perfecto de un bateador campeón

Y qué decir de Magglio Ordóñez. Con su swing fluido y consistente, fue uno de los bateadores más temidos de su generación. Después de una brillante etapa con los Medias Blancas de Chicago, Magglio se convirtió en el gran líder ofensivo de los Tigres de Detroit. Su hazaña de 2007, cuando se coronó campeón de bateo de la Liga Americana, es un recordatorio de su maestría en el plato.

Además de estos tres grandes, el Comité Histórico también reconoció la trayectoria de los directivos Humberto Oropeza y José Ettedgui, quienes con su trabajo y dedicación han contribuido al crecimiento de nuestro béisbol profesional.

