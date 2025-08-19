Fiscal Karim Khan se aparta de investigación sobre Venezuela en la CPI #19Ago

- Publicidad -

El fiscal de la Corte Penal de Investigaciones (CPI), Karim Khan, presentó este lunes 18 de agosto su «solicitud de excusa» a la Presidencia de la institución, mediante la cual se separa oficialmente de la investigación del caso Venezuela I, en cumplimiento de la decisión de la Segunda Sala de Apelaciones.

En su escrito, el fiscal dejó constancia de su preocupación por aspectos de la decisión de la Segunda Sala de Apelaciones que podrían tener implicaciones más amplias para futuras cuestiones relativas a la recusación de un juez, fiscal o fiscal adjunto.

Khan aseguró a la Presidencia que procuró mostrar vigilancia y cumplir con sus obligaciones legales al continuar con celeridad la investigación de la situación de Venezuela I.

«Por ejemplo, mediante comunicación confidencial dirigida a la Presidencia el 2 de junio de 2025, el Fiscal, al abordar un asunto independiente, también dejó claro que la evolución de la situación de Venezuela I seguía avanzando al 16 de mayo de 2025. Después del 16 de mayo de 2025, la Presidencia tiene conocimiento de que el Fiscal se encontraba en licencia voluntaria y no ha participado en la labor de la Fiscalía, incluida la situación de Venezuela I. Por lo tanto, el Fiscal simplemente no estaba en condiciones de tomar medidas adicionales ni de demostrar mayor vigilancia después del 16 de mayo de 2025», señaló en el informe.

Por otro lado, en el documento se cuestionó la invocación de una «relación profesional y jerárquica previa» como causal de excusa, pues sienta un precedente que podría tener implicaciones para la Corte. Argumentó que desde la creación de la CPI, varios jueces han participado previamente en actividades de la Corte.

Una vez que la Presidencia conceda la solicitud de excusa, el fiscal Khan no tendrá ninguna participación en la situación de Venezuela I ni acceso a los documentos confidenciales presentados ni a las decisiones emitidas.

La abogada y defensora de los derechos humanos Tamara Suju señaló que la separación de Karim Khan no cambia nada. Recordó que el funcionario estaba separado de su puesto desde mayo de este año. «La Situación Venezuela 1, tiene asignado al Fiscal Adjunto o ViceFiscal Mame Mandiaye Niang, quien está a cargo de la Investigación», precisó.

El pasado 1 de agosto, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó a su máximo representante, Karim Khan, separarse del caso Venezuela I, que investiga crímenes de lesa humanidad, porque, dice el documento, «existen razones para creer que existe una causal de recusación del Fiscal y que este tiene la obligación, de conformidad con la regla 35 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, de solicitar su dispensa de la situación de Venezuela».

