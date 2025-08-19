Inameh: Onda Tropical N°28 se aproxima a Venezuela #19Ago

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha informado que la Onda Tropical número 28 se aproxima al país. Actualmente, se encuentra al noroeste de la Guayana Esequiba y se espera que ingrese a territorio venezolano en las próximas horas.
Además de la Onda Tropical N°28, el Inameh proyecta la llegada de otros dos fenómenos meteorológicos: la Onda Tropical N°29, que se espera entre el 24 y el 25 de agosto, y la Onda Tropical N°30, que arribaría entre el 25 y el 26 de agosto. Ambas se desplazarán por la zona de la Guayana Esequiba.
El instituto también pronosticó lluvias para hoy. Se esperan chubascos dispersos en varias zonas del país. Las precipitaciones serán más fuertes en horas de la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en Bolívar, Sucre, Anzoátegui, la Gran Caracas, los Llanos, Carabobo, Yaracuy, Aragua, los Andes y Zulia
