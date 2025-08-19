Inameh: Onda Tropical N°28 se aproxima a Venezuela #19Ago

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha informado que la Onda Tropical número 28 se aproxima al país. Actualmente, se encuentra al noroeste de la Guayana Esequiba y se espera que ingrese a territorio venezolano en las próximas horas.

Además de la Onda Tropical N°28, el Inameh proyecta la llegada de otros dos fenómenos meteorológicos: la Onda Tropical N°29, que se espera entre el 24 y el 25 de agosto, y la Onda Tropical N°30, que arribaría entre el 25 y el 26 de agosto. Ambas se desplazarán por la zona de la Guayana Esequiba.

- Publicidad -

El instituto también pronosticó lluvias para hoy. Se esperan chubascos dispersos en varias zonas del país. Las precipitaciones serán más fuertes en horas de la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en Bolívar, Sucre, Anzoátegui, la Gran Caracas, los Llanos, Carabobo, Yaracuy, Aragua, los Andes y Zulia

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí