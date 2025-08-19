Índice Bursátil Caracas cerró en 676,51 puntos #30

- Publicidad -

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este martes en 676,51 puntos con una variación de 31,69 puntos (+4,91%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.407,67 puntos, con una variación absoluta de 73,80 puntos (+5,53%) y el Índice Industrial cerró en 178,80 puntos (+0,94%).

Al final de la sesión, 21 acciones subieron de precio, 5 bajaron y 5 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 187.228 acciones por un monto de 5.250.242,76 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 19.334 acciones por 1.827.704,07 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 18.115,85, para un total de 7.096.062,68 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 568.093.50 bolívares; mientras que, en el mercado de otros bienes, se registraron certificados de financiamiento bursátil por 7.553.078,80 bolívares

