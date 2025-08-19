Más de 2.000 atletas en acción: Los Juegos Nacionales Estudiantiles 2025 culminan con récord de participación #19Ago

- Publicidad -

El estado Lara fue la sede principal de los XIX Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2025, un evento que concluyó con gran éxito y que recibió a delegaciones de 23 estados de Venezuela y del Distrito Capital. Alrededor de 2.000 atletas, provenientes de distintas regiones, compitieron en diversas disciplinas.

Para garantizar el éxito del evento, se acondicionaron por completo los escenarios deportivos de Lara, Falcón y Yaracuy, estados coanfitriones. Adicionalmente, se brindó apoyo logístico a las delegaciones, incluyendo alojamiento, alimentación y actividades recreativas, lo que contribuyó a una experiencia positiva para los deportistas.

En la tabla del medallero general, el estado Miranda se proclamó campeón absoluto al acumular 119 medallas, distribuidas en 31 de oro, 40 de plata y 48 de bronce. En segundo lugar, se ubicó Caracas con un total de 78 preseas (30 de oro, 23 de plata y 25 de bronce), y el tercer puesto lo obtuvo Yaracuy, que sumó 72 medallas (22 de oro, 19 de plata y 31 de bronce).

Lara, el estado anfitrión, tuvo una destacada participación, posicionándose muy cerca del podio con un cuarto lugar. La delegación larense alcanzó un total de 63 medallas: 22 de oro, 15 de plata y 26 de bronce, demostrando su creciente consolidación como potencia deportiva nacional.

