PulsoEmpresarial 30 años de Sensibio H2O de Bioderma: 10 secretos de la primera agua micelar del mundo

En 1995, Bioderma, laboratorio dermatológico de la firma francesa NAOS, marcó un antes y un después en la rutina de cuidado facial con la creación de Sensibio H2O, la primera agua micelar del mundo. Tres décadas después se ha convertido en un ícono del cuidado y la salud del rostro, además de un imprescindible para millones de personas. En conmemoración de su 30 aniversario, Bioderma comparte 10 datos que quizás no se conocen de este producto.

1. Pionera: Sensibio H2O no solo fue un producto innovador, sino la primera agua micelar creada. Su lanzamiento transformó la forma en que se realizaba la limpieza facial, ofreciendo una solución eficaz y suave en un solo paso.

2. Inspirada en la biología de la piel: La ciencia detrás de su éxito radica en la ecobiología, un enfoque único de NAOS que se inspira en los procesos naturales de la piel. Su fórmula biomimética en un 99,6% imita la composición natural de las membranas celulares, lo que le permite limpiar eficazmente sin alterar el equilibrio cutáneo.

3. Un cuidado que no requiere enjuague: Sensibio H2O va más allá de la simple eliminación de impurezas. Su fórmula calma e hidrata la piel, ofreciendo beneficios de cuidado que se intensifican al no necesitar enjuague. Estudios demuestran una reducción inmediata y duradera del 79% en las sensaciones de incomodidad y un aumento de hasta 6 veces en la hidratación cuando no se aclara.

4. El secreto de las micelas: Su tecnología estrella son las micelas, estructuras invisibles formadas por un único tensioactivo biomimético. Estas actúan como imanes, capturando eficazmente todo tipo de impurezas como maquillaje (incluso a prueba de agua), polución, polen y hasta metales pesados en las capas más profundas de la piel.

5. Fórmula minimalista, máxima tolerancia: Con tan solo 10 ingredientes y sin fragancia, Sensibio H2O está formulada para minimizar el riesgo de irritación, garantizando una alta tolerancia incluso para las pieles más sensibles.

6. Respeta el ecosistema de la piel: Su pH fisiológico respeta la barrera cutánea y su película hidrolipídica, así como la diversidad del microbioma de la piel, fundamental para su protección contra las agresiones externas.

7. La más recomendada por los expertos: Desde su creación, Sensibio H2O ha contado con la recomendación de dermatólogos, convirtiéndose en el agua micelar más prescrita por estos profesionales, de acuerdo con su fundador Jean-Noël Thorel. Su eficacia y tolerancia la han posicionado como un referente en el cuidado de la piel sensible.

8. Favorita de los maquilladores: Los maquilladores profesionales fueron los primeros en reconocer el valor de Sensibio H2O. Su capacidad para desmaquillar eficazmente sin irritar la piel la ha convertido en un aliado indispensable en su trabajo.

9. Un éxito global: Su eficacia y suavidad la han llevado a conquistar rostros en todo el mundo. Hoy en día, se vende una botella de Sensibio H2O cada segundo, un testimonio de su impacto y popularidad.

10. Ecológico y disponible en tamaño de viaje: Está disponible en varios formatos, incluyendo una presentación viajera de 100 ml. La botella es completamente reciclable; ha sido rediseñada recientemente y ahora contiene un 33 % menos de plástico.

En su 30 aniversario, Sensibio H2O de Bioderma celebra su legado de innovación, eficacia y respeto por la piel, consolidándose no solo como un limpiador, sino como el corazón de una rutina de cuidado transformadora que continúa iluminando la belleza natural de millones de personas en todo el mundo.

Para conocer más de sus productos y tratamientos, visite su página web www.bioderma.com.ve y su perfil en Instagram: @biodermavenezuela.

