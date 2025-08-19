PulsoEmpresarial Clínica de Mamas de Barquisimeto certifica a 13 nuevos Cirujanos Mastólogos #19Ago

- Publicidad -

La Clínica de Mamas de Barquisimeto, en alianza con la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), celebró la graduación de 13 nuevos cirujanos mastólogos en un acto realizado en el Colegio de Médicos del estado Lara. La ceremonia, que contó con la presencia del Dr. Carlos Angulo, presidente del gremio, marca un hito en la formación de especialistas en el país.

El Dr. Jorge Uribe, cirujano oncólogo mastólogo y director médico de la clínica, destacó la preparación integral de los graduandos y los calificó como el «futuro de la mastología en Venezuela». Durante su discurso, Uribe resaltó la importancia de la formación continua y el trato humano hacia los pacientes, especialmente aquellos que enfrentan un diagnóstico de cáncer.

El director también hizo un recuento de los logros en investigación de la clínica, que ha recibido cuatro premios nacionales de Mastología. Anunció además que seis nuevas investigaciones serán presentadas en el próximo congreso en octubre, reforzando el estatus de la clínica como un centro de «docencia, investigación y tratamiento integral de las enfermedades de la glándula mamaria».

Por su parte, la Dra. María Eugenia Márquez, jefa del departamento de imágenes de la clínica, instó a los especialistas a complementar su conocimiento con valores como la humildad y la compasión. “Al lado del conocimiento están la humildad, la compasión y la generación, aquello que nos haga ser mejores personas cada día”, afirmó.

La Dra. Yulibeth Bermúdez, vocera de los graduandos, expresó su gratitud por la mentoría del Dr. Uribe, quien les transmitió su pasión por la especialidad y les enseñó que «la excelencia se construye día a día».

En la ceremonia, nueve de los trece especialistas recibieron sus diplomas en persona, mientras que los cuatro restantes, que no se encuentran en el país, fueron representados por sus familiares. El acto culminó con la entrega de placas de reconocimiento por parte de los graduandos al Dr. Uribe, a las Dras. Márquez y Suárez del departamento de imágenes, y al personal de enfermería y administrativo de la clínica.

