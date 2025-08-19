PulsoEmpresarial Plumrose lanza nuevos empaques de salchichas con la mejor calidad y el máximo sabor

- Publicidad -

Cuando se va en busca de embutidos, se busca calidad increíble a un precio genial para disfrutar comidas diarias con el máximo sabor y sentirse súper bien

En este sentido, la gerente de Categoría de Plumrose, Beatriz Fraiz, comunicó que, pensando en sus consumidores, la empresa lanzó nuevos empaques para sus Salchichas Wieners, con la finalidad ofrecer alternativas prácticas y accesibles a los venezolanos, que buscan asegurar calidad en sus comidas.

Es así que las salchichas Plumrose ahora cuentan con una nueva presentación de 5 unidades (115g), las Mini Wieners, que conserva la elevada excelencia de Plumrose y el exquisito sabor que los caracteriza, aseguró la gerente.

En su compromiso por ofrecer embutidos adaptados a las necesidades del consumidor venezolano y adaptándose a sus requerimientos, Plumrose realizó múltiples pruebas para determinar el gramaje y la cantidad de salchichas adecuadas en cada empaque, expresó la gerente.

Las nuevas presentaciones de las Salchichas Wieners están disponibles, principalmente, en cadenas de supermercados, charcuterías, panaderías, carnicerías y abastos, para poder llegar a la mayor cantidad de consumidores posible, con el fin de que estos disfruten tanto de la calidad como del sabor de estos productos, apuntó Fraiz.

La gerente de Categoría enfatizó que “Plumrose es una compañía líder que se preocupa por el bienestar de las personas, por lo que toma en cuenta los cambios en sus hábitos de compra, necesidades y realidades”.

Para obtener más información sobre la empresa y sus actividades, visite el sitio web: www.plumrose.com, y también su cuenta en Instagram @plumrosevzla, @plumrosecortesfrescos y @plumroseexpress.

