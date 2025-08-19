Reuters: EEUU despliega buques de guerra cerca de Venezuela para combatir el narcotráfico #19Ago

- Publicidad -

Trabajo de www.talcualdigital.com

Tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis llegarán a la costa de Venezuela en las próximas 36 horas como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, dijeron el lunes dos fuentes informadas sobre el asunto.

El presidente Donald Trump ha querido utilizar las fuerzas militares para perseguir a las bandas de narcotraficantes latinoamericanas que han sido designadas como organizaciones terroristas globales.

Un funcionario estadounidense dijo a Reuters que, en total, se espera que alrededor de 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con los esfuerzos de la administración Trump en la región sur del Caribe.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el compromiso adicional de activos militares en la región más amplia incluiría varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

Dijo que el proceso duraría varios meses y que el plan era que operaran en espacio aéreo internacional y aguas internacionales.



Los activos navales pueden utilizarse no sólo para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma una decisión, añadió el funcionario.

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin referirse a los buques de guerra, Nicolás Maduro declaró el lunes en un discurso que Venezuela «defenderá nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras». Aludió a lo que llamó «la insólita y extraña amenaza de un imperio en decadencia».

Trump ha hecho de la lucha contra los cárteles de la droga un objetivo central de su administración como parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos. En los últimos meses ya ha desplegado al menos dos buques de guerra para ayudar en los esfuerzos de seguridad fronteriza y contra el narcotráfico.

La administración Trump designó al Cártel de Sinaloa de México y a otras bandas de narcotraficantes, así como al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, como organizaciones terroristas globales en febrero, al tiempo que intensificaba la aplicación de leyes migratorias contra presuntos miembros de bandas.

El ejército estadounidense ya ha estado incrementando su vigilancia aérea de los cárteles de la droga mexicanos para recopilar inteligencia para determinar la mejor manera de contrarrestar sus actividades.

