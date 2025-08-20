CANADEFU: Precio de un servicio funerario en el país oscila entre 300 y 1.200 dólares #20Ago

- Publicidad -

La crisis económica en Venezuela ha impactado profundamente a un sector que tradicionalmente se mantiene al margen de las fluctuaciones del mercado: el funerario.

Hoy en día, las familias se ven obligadas a modificar rituales de luto ancestrales debido a los altos costos, optando por alternativas más asequibles como las cremaciones e inhumaciones directas, lo que está afectando directamente la operatividad de las empresas del sector.

En una entrevista para Unión Radio, Joel Uribarri, presidente de la Cámara Nacional de Empresas Funerarias de Venezuela (CANADEFU), aseguró que un significativo porcentaje de la población está abandonando los velatorios tradicionales.

En la nota difundida, Uribarri explicó que se podría decir que un 30 o 40% de la población está yendo hacia las cremaciones directas o inhumaciones directas y sostuvo que el precio de un servicio funerario completo en el país oscila entre 300 y 1.200 dólares, una cifra inalcanzable para la mayoría de los venezolanos.

Falta de cultura de previsión en los venezolanos

En la publicación, el presidente de CANADEFU destaca que una de las mayores problemáticas no es solo la economía, sino la falta de cultura de previsión en los venezolanos.

Uribarri subrayó que existen planes accesibles que permiten a las familias estar preparadas. También mencionó que hay alternativas de previsión en las que las personas pueden pagar cuotas mensuales de tan solo 5 dólares, las cuales cubren a una carga familiar de 5 a 7 personas y garantizan un servicio a futuro.

