Conindustria promueve el uso de prácticas sostenibles en la industria con el “Sello Coninverde” #20Ago

“Sea un Empresario con Sello Verde”, fue el tema del webinar, realizado por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) evento que reunió a destacados expertos para promover el uso prácticas sostenibles en la industria venezolana a fin de que obtengan el “Sello Coninverde”, una iniciativa que que cuenta con el respaldo del proyecto Al-Invest Verde, financiado por la Unión Europea (UE).

El evento buscó orientar a los representantes de diversos sectores sobre cómo integrar prácticas sostenibles en sus procesos productivos, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible.

En este sentido, María Antonia Calvo Puerta, Jefa de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, señaló que economía circular se trata de ponerle nombre a una práctica que en Venezuela diversas empresas ya estaban ejecutando, y que están enmarcadas en reutilizar o en su defecto utilizar al máximo recursos.

“La Unión Europea incentiva la economía circular porque somos el primer defensor del medio ambiente a escala internacional. Tenemos que hacer todo lo posible para que los recursos sean utilizados de la mejor manera”, expresó.

Asimismo, señaló que con estas prácticas sostenibles los empresarios venezolanos cuentan con oportunidades de negocios para incursionar en la economía verde.

“La sostenibilidad es un pilar clave para la competitividad global. Apoyamos a Conindustria porque creemos que la industria venezolana puede liderar una transición hacia modelos productivos más responsables”, afirmó.

Insistió en que Al-Invest Verde permite a las empresas revalidar los procesos que ya están llevando a cabo para poder tener un margen de beneficio.

Por su parte, Dixania Azofeifa, desde su experiencia en el PNUD Costa Rica, gerente de Proyectos en Economía Circular y Plástico PNUD Costa Rica. En este sentido la experta compartió casos prácticos sobre economía circular, enfatizando la reutilización de recursos y la reducción de residuos plásticos.

“La economía circular genera un cambio de valor porque a nivel de costos puede haber eficiencia energética, eficiencia en materiales y reducción de toxicidad. A nivel de ingresos podemos reincorporar y desarrollar nuevos productos y mercados para tener nuevos clientes”, señaló.

Asimismo, acotó que quienes adopten la economía verde pueden generar precios diferenciados, entre un 10% y 15%. “Buscamos que este modelo sea escalable, replicable, de alto impacto, inclusivo para buscar la forma de ver cómo estamos manejando nuestros recursos, materiales, y cómo gestionamos los residuos. La idea es generar modelos de negocios más sostenibles”.

Hito para Venezuela

En este sentido, la segunda vicepresidenta de Conindustria, Jeanine Parra, recordó que Conindustria, en alianza con AL-INVEST, realiza el programa de economía circular con el financiamiento de la Unión Europea para que 250 Mipymes en el país obtengan el sello verde a través de un proceso de diagnóstico y capacitación.

Sostuvo que entre los sectores estratégicos que se suman a esta iniciativa figuran: plástico, vidrio, cartón, pulpas, farmacéuticos y bebidas. “Esto representa un hito para Venezuela porque no existe otro mecanismo como este que premie el esfuerzo venezolano en cuanto a la economía circular”, dijo.

Aseguró que las compañías que cuenten con esta iniciativa tienen un paso adelante sobre lo que es la exigencia de la normativa que regula esto, aunque hasta los momentos no exista una regulación al respecto.

Detalló el proceso de certificación del sello verde, incluye un diagnóstico inicial, capacitación, asistencia técnica y la entrega del reconocimiento. “Este sello no es solo un distintivo, es una herramienta para que las empresas sean más eficientes y competitivas. Queremos llegar a 250 micro, pequeñas y medianas empresas en los próximos años”, señaló Parra.

Por su parte, Cecilia Castillo, presidente ejecutiva de Conindustria, indicó que el sello verde contará con un código QR y estará impreso en los productos que exporten las compañías venezolanas.

“Todas las personas en el mundo van a poder consultar si en Venezuela hay empresas que tienen un sello que determina que son unas empresas verde, a través de Coninverde”, señaló la representante del gremio industrial.

La dirigente gremial recordó que las compañías que pueden optar al sello verde son las Mipymes, empresas que cuentan con hasta 100 trabajadores. “El sello verde comenzará a otorgarse una vez que las empresas hagan su diagnóstico ,capacitación y asistencia técnica”, declaró.

De la mano de la sostenibilidad

El evento también incluyó un panel interactivo donde los asistentes plantearon preguntas sobre la implementación de prácticas sostenibles en sectores como alimentos, farmacéuticos y manufactura.

Los expertos coincidieron en que la sostenibilidad no solo responde a una responsabilidad ambiental, sino que también es una ventaja competitiva en un mundo donde los mercados globales exigen estándares ecológicos más estrictos.

Conindustria reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible a través de iniciativas como “Coninverde” y eventos como este webinar, que posicionan a Venezuela en la ruta hacia una industria más verde y competitiva.

La colaboración con organismos como la Unión Europea fortalece estos esfuerzos, abriendo puertas para que el sector privado venezolano se integre a las tendencias globales de sostenibilidad.

Este encuentro marca un paso significativo hacia un futuro donde la industria no solo produce, sino que también preserva y transforma para el bienestar económico y ambiental del país.

