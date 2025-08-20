El 75% de universitarios quiere trabajar en empresas nacionales o transnacional, según la UCAB #20Ago

- Publicidad -

Según datos del Observatorio de Empleabilidad y Procesos Formativos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), cerca del 75% de los universitarios venezolanos al finalizar sus estudios manifiestan un claro interés por insertarse en el mundo corporativo.

Así lo reseña Banca y Negocio, dónde citan declaraciones del director del Observatorio, Gabriel Wald, quién indicó que esta tendencia evidencia un cambio en las prioridades de los jóvenes, quienes valoran la estabilidad y la posibilidad de adquirir experiencia sobre la independencia laboral.

El estudio mencionado en la nota difundida destaca que las empresas nacionales han ganado un atractivo significativo, compitiendo de igual a igual con las transnacionales en la captación de talento.

El especialista explicó que las dificultades para iniciar emprendimientos y la inestabilidad inherente al trabajo independiente han hecho que los jóvenes vean el empleo formal como una opción más segura.

Seguridad laboral

En la publicación, Wald asegura que además de la seguridad laboral, otros factores importantes en la decisión de los jóvenes son la oportunidad de pertenecer a un equipo de trabajo y la posibilidad de identificarse con el entorno profesional, características que hacen más atractiva la modalidad de empleo presencial.

Señaló que los reclutadores no solo buscan la formación académica tradicional, sino que también solicitan habilidades adicionales, conocidas como habilidades blandas.

Entre las más demandadas se encuentran la comunicación efectiva, la gestión de proyectos, la resolución de conflictos, la negociación y la capacidad de aceptar errores.

