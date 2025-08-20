El Papa León XIV sobre la guerra en Ucrania: “Hay esperanza, pero debemos rezar y trabajar mucho” #20Ago

- Publicidad -

El Papa León XIV envió este martes un mensaje de esperanza sobre el fin de la guerra en Ucrania, aunque advirtió que aún queda un largo camino por recorrer. Desde Castel Gandolfo, tras visitar el Santuario de Nuestra Señora de Mentorella, el Pontífice aseguró que la paz requiere tanto esfuerzo humano como oración constante.

“Hay esperanza, pero todavía tenemos que trabajar mucho, rezar mucho, y buscar realmente el camino a seguir, para encontrar la paz”, expresó León XIV ante periodistas congregados a las puertas de Castel Gandolfo, según informó Vatican News.

Llamado a la oración y al diálogo

El Santo Padre explicó que mantiene conversaciones con líderes internacionales y que “alguien le escucha continuamente”, dejando entrever la existencia de contactos diplomáticos en busca de una salida negociada al conflicto en el corazón de Europa.

“Rezamos y buscamos caminos para avanzar”, reiteró, al tiempo que agradeció la calidez de los peregrinos que lo acompañaron durante la jornada.

Primeros 100 días de pontificado

Consultado sobre su experiencia tras cumplir 100 días como Obispo de Roma y sucesor de San Pedro, León XIV definió este tiempo como “una bendición de Dios”.

“Recibo tanto, creo tanto en las gracias del Señor y agradezco tanto esta acogida que he recibido. Os doy las gracias a todos”, declaró el Pontífice antes de emprender su regreso al Vaticano.

Un pontífice cercano a la gente

Durante su estancia en Castel Gandolfo, el Papa se mostró accesible, saludó a centenares de fieles y expresó su alegría por la acogida recibida: “Estar aquí es una gracia, estoy muy contento con la acogida de la gente”. También manifestó su deseo de volver pronto a este lugar tradicionalmente vinculado al descanso papal.

Las palabras de León XIV refuerzan la expectativa de que la Iglesia católica siga desempeñando un papel mediador en la búsqueda de paz para Ucrania. Su llamado a combinar trabajo diplomático y oración se suma a los esfuerzos internacionales que buscan poner fin a un conflicto que ya suma miles de víctimas y millones de desplazados.

