Esposa de Nahuel Gallo denunció en el Congreso argentino la desaparición del gendarme en Venezuela #20Ago

La desaparición forzada del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela volvió a estar en la agenda pública. Su esposa, María Alexandra Gómez, denunció este martes ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que desde hace ocho meses no tiene noticias de su paradero, pese a haber buscado en cárceles y tribunales nacionales e internacionales.

La comisión fue abierta por el oficialismo con la presencia de diputados del PRO, La Libertad Avanza (LLA) y el MID, mientras que el resto de los legisladores se ausentaron. La presidenta, Sabrina Ajmechet (PRO), agradeció a los presentes y lamentó la ausencia de otros miembros, recordando que “ya estamos acostumbrados”.

Ajmechet recordó las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024, calificadas como el “fraude electoral más grande de la historia de América Latina”, y remarcó que “aún hay un gendarme argentino detenido y desaparecido”.

Testimonios que exigen justicia

La primera en hablar fue la abogada venezolana Elisa Trotta, fundadora del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, quien recordó que el 28J simboliza la valentía cívica de los venezolanos que apoyaron a Edmundo González Urrutia frente a Nicolás Maduro. Señaló que actualmente existen más de 900 personas sometidas a torturas, 2.500 detenciones arbitrarias y múltiples muertes bajo el régimen chavista.

El relato más conmovedor fue el de María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, quien acudió con su hijo de pocos meses, Víctor. “El 8 de diciembre de 2024 detuvieron a Nahuel en San Antonio del Táchira. Me llamó a las 10:57 para decirme que lo llevaban a una segunda entrevista y nunca más volví a escuchar su voz”, relató conmovida.

Gómez aseguró que recorrió cárceles y presentó denuncias en organismos nacionales e internacionales, sin respuestas. “No existe ni un expediente. Solo pido que me digan dónde está Nahuel. Hace 254 días que no puede reencontrarse con nuestro hijo”, expresó al borde de las lágrimas.

Voces desde el exilio y familiares de presos políticos

La sesión también incluyó los testimonios de:

Carlos Brach, periodista y profesor exiliado, quien relató la persecución sufrida en Colombia por el régimen de Maduro.

Gabriela Hernández, hija de la defensora de derechos humanos, Nélida Sánchez Oropeza, detenida desde agosto de 2024.

Elimar Díaz García, exdiputada perseguida, que pidió a los legisladores argentinos condenar la represión y articular esfuerzos internacionales.

Andrés Eduardo Guanipa Figueredo, hijo de Pedro Guanipa, secuestrado en septiembre de 2024, quien exigió que estos casos se visibilicen para evitar nuevas tragedias familiares.

Una denuncia que busca romper el silencio

El testimonio de Gómez y de las familias de presos políticos en Venezuela apuntó a que la Argentina tenga un rol más activo en la presión internacional contra el gobierno de Maduro. “Ustedes son una puerta de esperanza en esta terrible lucha. Hasta que Nahuel sea libre”, concluyó la esposa del gendarme.

La desaparición de Nahuel Gallo se ha convertido en un caso emblemático que refleja el drama de cientos de víctimas de detenciones por razones políticas en Venezuela y mantiene en vilo a su familia, que hoy clama por su libertad y por respuestas claras del régimen chavista.

