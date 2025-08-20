Índice bursátil Caracas cerró en 709,96 puntos #20Ago

- Publicidad -

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este miércoles en 709,96 puntos con una variación de 33,45 puntos (+4,94%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.482,43 puntos, con una variación absoluta de 74,76 puntos (+5,31%) y el Índice Industrial cerró en 183,24 puntos (+2,48%).

Al final de la sesión, 17 acciones subieron de precio, 4 bajaron y 9 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 156.680 acciones por un monto de 4.343.718,08 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 151.880 acciones por 26.853.456,90 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 6.811,80, para un total de 31.203.986,78 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 134.870.132,00 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 153.820.317,92 bolívares.

