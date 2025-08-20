Justicia colombiana ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez #20Ago

- Publicidad -

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un fallo que generó una fuerte ola de reacciones políticas y jurídicas en todo el país.

La Sala de Decisión Penal argumentó que la detención preventiva impuesta en primera instancia desconocía la presunción de inocencia y el principio pro libertate, por lo que decidió “amparar el derecho fundamental a la libertad individual” del exmandatario mientras se define en segunda instancia el fallo condenatorio en su contra.

Impacto político y jurídico

La medida no solo cambia la situación procesal del líder del Centro Democrático, sino que también reabre el debate sobre la judicialización de figuras políticas en Colombia.

El caso de Uribe, que ha marcado la agenda nacional durante varios años, vuelve a dividir opiniones entre quienes lo consideran víctima de persecución judicial y quienes insisten en la necesidad de que el proceso avance hasta su conclusión definitiva.

Ola de respaldo al expresidente

Las primeras voces en pronunciarse fueron las de senadoras de su partido. María Fernanda Cabal celebró la decisión como un acto de justicia:

“Gran noticia a favor del presidente Álvaro Uribe. No puede ser que el mejor presidente de la historia esté preso y los bandidos que tanto daño le hicieron a Colombia, libres”.

En la misma línea, Paloma Valencia escribió en X:

“Uribe libre gracias a una tutela. ¡¡Gracias!!”.

Otros dirigentes también sumaron su apoyo. Juan José Lafaurie afirmó que la decisión llega “en buena hora”, mientras la congresista Lina María Garrido la describió como “un alivio en el corazón”. Por su parte, José Jaime Uscátegui destacó que Uribe seguirá enfrentando los procesos “con la frente en alto, defendiendo su inocencia con verdad y coraje”.

Opiniones jurídicas

El fallo también generó comentarios en el ámbito legal. El abogado Iván Cancino consideró que la decisión era previsible:

“Era absolutamente obvio, lógico y justo”.

En el Concejo de Bogotá, el concejal Andrés Barrios sostuvo que la libertad de Uribe llega en un momento clave:

“Como nunca, el país necesita a Álvaro Uribe Vélez en estas horas tan oscuras”.

La determinación del Tribunal Superior de Bogotá marca un nuevo capítulo en el caso judicial contra Álvaro Uribe Vélez y, al mismo tiempo, aviva la discusión nacional sobre los alcances de la justicia en procesos de alto impacto político. Mientras tanto, el expresidente recupera su libertad bajo la premisa de que la última palabra aún no está dicha en la segunda instancia.

