Operativo sin cita de verificación de datos y renovación de cédula, realizara el Saime el sábado #20Ago

Un operativo sin cita de verificación de datos y renovación de la cédula de identidad, realizara el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) este 23 de agosto de 2025 en todas su oficinas a nivel nacional.

En efecto, el Saime indica que el operativo va dirigido «exclusivamente para ciudadanos venezolanos y naturalizados, cuyo rango de la cédula se encuentra entre los 22 y 32 millones».

Puntualizó que los ciudadanos venezolanos deberán presentar la copia simple del Acta de Nacimiento, mientras que los ciudadanos naturalizados deberán tener la copia de la Gaceta Oficial o la Constancia de Naturalización.

La institución de identificación venezolana destacó que el horario de atención al público ese día, será desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde revela en sus redes sociales.

