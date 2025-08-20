OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: “Necesitamos verdaderos líderes” #20Ago

- Publicidad -

“Si no tienes algo por lo cual luchar, cualquier cosa te vencerá”.

Martin Luther King Jr.

La situación que enfrentamos desde hace años, amerita una reflexión profunda para tomar decisiones correctas que conlleven a un futuro prometedor. La fortaleza de un país, en todas sus manifestaciones, depende de su liderazgo y contamos con un capital humano plenamente capacitado como ha sido reconocido en todas partes del mundo, sin olvidar las dádivas Divinas que Dios otorgó a esta “Tierra de Gracia”.

Con el fin de ganar en la vida, uno deberá fijar su posición, enfrentar la vida y los desafíos que ella nos presenta con espíritu de determinación y con una mente comprometida. No se trata de asumir una postura física, más bien, a fijar una postura personal. Observemos a personas que se movilizan en silla de ruedas, que no puedan asumir ciertas posturas físicas en particular, estas personas tienen fijadas sus posturas con valor en su interior.

DESARROLLEMOS EL LÍDER QUE LLEVAMOS DENTRO

Art Berg, el orador y fundador de Speaker (el sistema de calendario para los oradores en línea), quedó paralítico debido a un accidente automovilístico cuando era muy joven; sin embargo, logró realizar muchas cosas increíbles en su vida, como ser designado el Joven empresario del año por la Administración de Pequeños Empresarios y fue destacado como historia de éxito en la sección Historias de Grandes Victorias, de la revista Success.

Estaba confinado a una silla de ruedas, pero dentro de sí siempre se ponía de pie, enfrentaba sus desafíos con valor y manifestaba compromiso con la excelencia; él consideraba que la suerte es el equipamiento con el que uno viene, pero el destino tiene que ver con la forma en que uno usa ese equipamiento.

Ahora es momento de ubicarse de pie dentro de sí para enfrentar problemas y desafíos con resolución y compromiso. Uno debe ponerse de pie para ser contado, eso implica tener valor. El valor es “la fuerza moral, mental y espiritual que se necesita para enfrentar el peligro, la dificultad y la oposición, es la fuerza imprescindible para avanzar con determinación”.

Tener valor no significa no sentir temor, sino la disposición a continuar avanzando a pesar de nuestros temores.

Se necesita valor para enfrentar los desafíos de la vida de manera racional. Algunos, tal como los avestruces, ocultan su cabeza en la arena y esperan hasta que el desafío desaparezca. En realidad, se necesita tener valor para afrontar los retos y no darse por vencidos. Y eso, empieza cuando somos honestos con nosotros mismos.

Con el fin de vivir la vida de la mejor manera, uno debe ser muy sincero consigo mismo, y eso podría llegar a ser muy difícil. Con frecuencia debemos luchar por enfrentar nuestras debilidades y hemos tenido que reunir fuerzas para ser honestos con nosotros mismos. La única manera de mejorar nuestro futuro es mejorando nosotros mismos. Reconocer nuestros defectos y esforzarnos en trabajar en corregir.

Generalmente nos engañamos pensando que para tener autoestima se necesita ser perfecto. Después de enfrentar desafíos y experimentar fracasos, aprendemos que, para tener una vida mejor, necesitamos hacer el compromiso de mejorar nuestra situación. Eso no significa que no tengamos amor propio o que no nos sintamos a gusto con nosotros mismos, más bien, significa que tenemos suficiente amor propio para reconocer que había áreas en las que podemos mejorar. Una vez que entendamos el concepto del desarrollo personal y del aprendizaje de por vida, todo cambiará. Y cuando se cambie, las cosas empezaron a cambiar.

Así que la vida cambia cuando se está dispuesto a ser honesto consigo mismo y a enfrentar nuestros propios desafíos. Tal como un alcohólico no puede mejorar si no reconoce su problema, de la misma manera nosotros no podemos mejorar hasta cuando reconocemos que tenemos un problema y que necesitamos cambiar. En su libro Just Be Honest, Steven Gaff-ney escribió:

“Las peores mentiras que dices son las mentiras que te dices a ti mismo”.

Uno de los grandes desafíos que se debe superar para alcanzar el éxito es vencer al enemigo que llevamos dentro, es decir, al enemigo que vemos en el espejo todos los días.

Pues tal como lo dice Michael Jackson en su canción: “Man in the mirror» (Hombre en el Espejo), debemos empezar con la persona que vemos reflejada en el espejo cada día. Si hemos de convertirnos en la mejor persona según nuestras posibilidades, debemos empezar por trabajar con nosotros mismos, estar dispuestos a cambiar nuestra forma de ser, según sea necesario, y comprometernos a mejorar y a crecer. También debemos tener el valor de ser honestos con nosotros mismos y a confrontar nuestras propias creencias y comportamientos.

¡Suya es la decisión!

Maximiliano Pérez Apóstol

