PulsoEmpresarial Maizina Americana celebra 115 años acompañando generaciones y llenando de historias, sabor y tradición las cocinas venezolanas

Maizina Americana, el ”Gran producto nacional”, celebra su 115 aniversario acompañando a generaciones de venezolanos y reafirmando su compromiso con la calidad, la tradición y la innovación en la cocina.

Desde 1910, el producto insignia de Alfonzo Rivas & Cía. ha estado presente en las despensas de millones de hogares, convirtiéndose en un símbolo de confianza y unión familiar. Su versatilidad y calidad lo han hecho parte fundamental de los platos favoritos de los venezolanos, aportando textura, espesor y nutrición sin alterar el sabor de las comidas.

“Más que un producto, Maizina Americana es parte de los recuerdos, historias y emociones que se comparten en cada hogar, transmitiendo valores de unión y venezolanidad” señaló Lusmari De Sousa, gerente de categoría del segmento cocina de Alfonzo Rivas & Cía.

“Maizina Americana va más allá de ser solo una marca; es un símbolo de la herencia culinaria venezolana, que une familias y generaciones a través de sus recetas. Es un insumo ideal para preparaciones dulces, saladas, alimentación infantil y creaciones innovadoras, adaptándose a las necesidades de cada época” comentó De Sousa.

Con la mirada puesta en el futuro, la cajita amarilla de Maizina Americana sigue promoviendo su uso entre las nuevas generaciones, manteniendo intacta su esencia tradicional.

Las novedades de la marca y las actividades asociadas a la celebración podrán conocerse a través de sus redes sociales: Instagram y Facebook: @maizinaamericana.

