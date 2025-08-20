PulsoEmpresarial Mitos y verdades: ¿Intolerancia a la lactosa?

- Publicidad -

La leche descremada deslactosada se ha convertido en una alternativa esencial para quienes buscan disfrutar de los beneficios lácteos sin las molestias digestivas que la lactosa puede causar. Al procesar la lactosa en azúcares más simples, este tipo de leche facilita su asimilación, aliviando síntomas como la hinchazón o el malestar gástrico.

Un informe de 2023 de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) destaca cómo la integración de la leche deslactosada en la dieta de personas con sensibilidad a la lactosa mejora significativamente su bienestar y asegura la continuidad del consumo de lácteos, sin comprometer su estado nutricional.

- Publicidad -

En ese sentido, la Leche descremada deslactosada Natulac, es una propuesta que va más allá de ser una simple alternativa, se establece como una solución nutritiva y deliciosa para quienes buscan disfrutar de los beneficios lácteos sin las preocupaciones que las grasas y la lactosa pueden generar.

Esta bebida Esterilizada UHT, con menos del 0.5% de grasa, mantiene todos los nutrientes esenciales de la leche tradicional, pero es completamente libre de lactosa. Es una opción ideal para cuidar la digestión sin sacrificar el aporte nutricional.

Mitos y verdades en la intolerancia a la lactosa

La intolerancia a la lactosa está rodeada de muchos mitos, y la leche deslactosada suele ser mencionada como una única solución. Vamos a aclarar algunos puntos clave:

Mito: La leche deslactosada es la única opción para los intolerantes a la lactosa. Verdad: Existen otras alternativas como las bebidas vegetales (almendra, avena), suplementos de lactasa y productos fermentados que pueden ser mejor tolerado.

Mito: La leche deslactosada no es leche real. Verdad: La leche deslactosada es leche de vaca a la que se le ha añadido la enzima lactasa para descomponer la lactosa en glucosa y galactosa, facilitando su digestión.

Mito: La intolerancia a la lactosa es lo mismo que la alergia a la leche. Verdad: Son condiciones diferentes. La intolerancia a la lactosa es la incapacidad de digerir la lactosa, mientras que la alergia a la leche es una reacción del sistema inmunológico a las proteínas de la leche.

Mito: Las personas intolerantes a la lactosa deben evitar todos los productos lácteos. Verdad: No siempre es necesario eliminarlos por completo. Algunos productos como el yogur y ciertos quesos añejados tienen menos lactosa y pueden ser tolerados.

Nutrición avanzada para un estilo de vida saludable

Natulac se enorgullece de ofrecer un producto como la leche descremada deslactosada que promueve un estilo de vida equilibrado y que es una fuente robusta de calcio y vitamina D, esenciales para el fortalecimiento óseo. Además, su contenido proteico contribuye a la preservación de la masa muscular, convirtiéndola en un aliado perfecto para la rutina diaria y el ejercicio.

Es importante destacar que esta bebida se produce sin conservantes ni colorantes, garantizando la pureza y el sabor auténtico y natural en cada sorbo. Está disponible en presentación de 946 cm³ en empaques Tetra Pak de larga duración y con tapa de rosca. De esta manera, la marca se asegura que siempre se tendrá la medida perfecta para cada necesidad, desde un vaso refrescante hasta el ingrediente ideal para las mejores recetas.

Diversidad para cada preferencia

Mientras la leche deslactosada ofrece una experiencia láctea completa y sin molestias para las personas con intolerancia a la lactosa, es crucial reconocer que existen alternativas que pueden adaptarse a las necesidades y preferencias de cada individuo. De allí el auge de las bebidas vegetales como otra valiosa opción en el panorama de la nutrición.

Para aquellos que exploran alternativas no lácteas, Natulac ofrece una diversidad creciente en bebidas vegetales como la de almendras, con sus propios perfiles nutricionales y usos culinarios.

Natulac en su compromiso con el bienestar general, no solo satisface necesidades dietéticas específicas con productos lácteos innovadores, sino que también fomenta la conciencia sobre un espectro amplio de opciones saludables.

Si quiere más información sobre la marca y su portafolio de productos puede visitar su sitio web: www.natulac.com y/o sus redes sociales: Instagram (@natulacoficial) y Facebook (Natulac).

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí