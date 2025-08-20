Trump afirma que no se enviarán tropas estadounidenses para ayudar a defender Ucrania #20Ago

- Publicidad -

El presidente Donald Trump ofreció el martes sus garantías de que no se enviarán tropas estadounidenses para ayudar a defender a Ucrania contra Rusia, después de parecer haber dejado abierta esa posibilidad el día anterior.

Trump también dijo en una entrevista televisiva matutina que las esperanzas de Ucrania de unirse a la OTAN y recuperar la península de Crimea de manos de Rusia son “imposibles”.



El presidente republicano, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y otros líderes europeos mantuvieron conversaciones durante horas en la Casa Blanca el lunes con el objetivo de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Al responder preguntas de la prensa, Trump no descartó el envío de tropas estadounidenses a un esfuerzo liderado por Europa para defender a Ucrania como parte de las garantías de seguridad solicitadas por Zelenskyy.

Garantías de no actuar en el terreno

Trump dijo después de su reunión en Alaska la semana pasada con el presidente ruso Vladimir Putin que Putin estaba abierto a la idea de garantías de seguridad para Ucrania.

Pero cuando se le preguntó el martes en el programa «Fox & Friends» de Fox News Channel qué garantías podría proporcionar de aquí en adelante y más allá de su mandato de que las tropas estadounidenses no serían parte de la defensa de la frontera de Ucrania, Trump dijo: «Bueno, tienes mi garantía y soy presidente».

Trump no tendría control sobre el ejército estadounidense después de que su mandato termine en enero de 2029.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, enfatizó más tarde el martes que “las tropas estadounidenses no estarán en el terreno” como parte de una posible misión de mantenimiento de la paz.

Próximas negociaciones Rusia – Ucrania

El presidente también dijo en la entrevista que es optimista de que se puede llegar a un acuerdo para poner fin a la invasión rusa, pero subrayó que Ucrania tendrá que dejar de lado su esperanza de recuperar Crimea, que fue tomada por las fuerzas rusas en 2014, y sus aspiraciones de larga data de unirse a la alianza militar de la OTAN.

“Ambas cosas son imposibles”, dijo Trump.

Putin, como parte de cualquier posible acuerdo para retirar sus fuerzas de Ucrania, busca la retirada de las tropas ucranianas de las regiones de Donetsk y Luhansk, así como el reconocimiento de Crimea como territorio ruso.

Trump dijo el lunes que estaba organizando conversaciones directas entre Putin y Zelenskyy.

Pero el Kremlin aún no ha dicho si Putin, que se ha resistido a los pedidos previos de Trump y otros de negociaciones directas para poner fin a la guerra, está comprometido a una reunión cara a cara con el líder ucraniano.

Al preguntársele si Putin le había prometido a Trump reunirse directamente con el líder ucraniano, Leavitt respondió afirmativamente. «Sí», dijo Leavitt sobre Putin.

Trump, temprano el lunes durante las conversaciones con Zelenskyy y líderes europeos, dijo que estaba presionando para que se mantuvieran conversaciones tripartitas entre Zelenskyy, Putin y él mismo.

Pero después de hablar con Putin más tarde ese mismo día, Trump dijo que primero estaba organizando un encuentro cara a cara entre Zelenskyy y Putin y que, de ser necesario, seguirían conversaciones tripartitas.

“Fue una idea que evolucionó en el curso de las conversaciones del presidente con el presidente Putin, el presidente Zelensky y los líderes europeos ayer”, explicó Leavitt.

Pero al comentar una llamada telefónica realizada después de la reunión entre Trump y el líder ruso, el asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, no dio ninguna indicación de que se hubiera acordado una reunión bilateral o trilateral con Ucrania.

Trump dijo que creía que el curso de acción de Putin quedaría claro en las próximas semanas.

«Creo que Putin está harto», dijo Trump. «Creo que todos están hartos. Pero nunca se sabe. Lo sabremos todo sobre el presidente Putin en las próximas semanas. Eso sí te lo puedo asegurar».

