Usuarios exigen culminación de trabajos inconclusos en la avenida Lara #20Ago

Usuarios y vecinos del este de Barquisimeto denuncian el deterioro de la avenida Lara, donde dos trabajos de reparación de filtraciones de aguas, realizados entre mayo y junio, permanecen inconclusos por la falta de bacheo.

La situación genera riesgos para conductores y peatones en esta importante arteria vial de la ciudad, quienes deben esquivar los huecos productos de trabajos inconclusos y el deterioro vial de la ciudad.

Trabajos sin culminar en Los Leones

El primer caso se registró en mayo, en la incorporación de la avenida Lara con Los Leones, sentido este-oeste. Allí, una filtración de aguas servidas causó contaminación y malos olores, situación que fue denunciada por los residentes del sector.

“Ya es la segunda vez en lo que va de año que ocurre esto. El viernes quitaron la tapa de la alcantarilla, por eso pusieron el cono de señalización”, declaró en ese momento una vecina que prefirió mantener el anonimato.

Aunque los organismos competentes corrigieron la falla, la vía quedó sin la capa asfáltica, dejando un tramo deteriorado que obliga a los conductores a maniobrar para evitar daños en sus vehículos.

Hueco de gran proporción en Capanaparo

En junio, una situación similar ocurrió en la avenida Lara, cerca del semáforo con la avenida Capanaparo, sentido oeste-este. En esa ocasión, se corrigió una filtración de aguas blancas y se rellenó el hueco, pero el asfaltado dejó un montículo que generaba impactos en los vehículos al pasar.

Con el paso de las semanas, el problema se agravó. Tras las lluvias y un bote de agua que permanece sin atención, surgió un nuevo hueco de grandes proporciones que ha ido creciendo progresivamente, poniendo en riesgo a quienes transitan por la zona.

Clamor vecinal por soluciones viales

Conductores y habitantes de las residencias en el sector piden a las autoridades que culminen los trabajos pendientes y restituyan la capa asfáltica en ambos puntos de la avenida Lara, así como en otras vías afectadas por el deterioro. Aseguran que la falta de mantenimiento no solo afecta la movilidad, sino que también incrementa el riesgo de accidentes.

La avenida Lara es una de las vías más transitadas del este de Barquisimeto y conecta sectores residenciales, comerciales y de transporte público, por lo que los vecinos exigen respuestas inmediatas y soluciones definitivas al deterioro vial que los aqueja.

