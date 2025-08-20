Venezuela recibe 226,000 dosis de vacunas contra la fiebre amarilla para fortalecer la inmunización #20Ago

- Publicidad -

El Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela ha anunciado la llegada de un cargamento de 226,000 dosis de vacunas contra la fiebre amarilla.

El arribo de este lote se realizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, y forma parte de las políticas impulsadas por el gobierno nacional para reforzar el programa ampliado de inmunización en todo el país.

La viceministra de Salud Colectiva, Dra. Luz Rodríguez, destacó la importancia de esta adquisición, señalando que las vacunas son clave para fortalecer la cobertura de inmunización en el territorio venezolano.

«Gracias a las políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro, al esfuerzo de nuestra ministra Magaly Gutiérrez, y gracias al convenio Venezuela-Rusia, tenemos la oportunidad de contar con un lote de vacunas que van a reforzar todas las coberturas que hasta ahora hemos ido impulsando», expresó la funcionaria.

El lote de vacunas permitirá ampliar la protección de la población contra la fiebre amarilla, una enfermedad viral aguda que puede ser prevenida eficazmente a través de la vacunación.

