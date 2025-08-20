VIDEO | Jorge Rodríguez: Cualquier extranjero que entre a Venezuela sin permiso, entra, pero no sale, aquí se queda #20Ago

- Publicidad -

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, realizó una intervención en la que enfatizó la firme postura del Estado venezolano frente a la defensa de su soberanía territorial.

Durante una sesión extraordinaria, Rodríguez afirmó que Venezuela es un país que se ha distinguido por su capacidad para «combatir y derrotar a las bandas criminales, al narcotráfico, a los mercenarios y a los paramilitares«.

- Publicidad -

La parte más destacada de su discurso fue la advertencia directa a cualquier extranjero que pretenda ingresar al país de forma irregular. «Así que, sea quien sea el extranjero que entre a este país sin permiso, entra, pero no sale, aquí se queda«, sentenció, reiterando la frase en varias ocasiones. «Se queda preso, o se queda como se quede, pero se queda«.

Rodríguez aclaró que sus declaraciones no buscan ser una provocación, sino que responden a un «deber y una obligación» de la nación. «Lo estoy diciendo de forma responsable, sencillamente porque es nuestra obligación«, afirmó. Además, hizo un llamado a los venezolanos, tanto dentro como fuera del territorio, a asumir la responsabilidad de defender la patria.

«Nosotros estamos obligados a defender este suelo sagrado, a defender nuestro cielo sagrado, a defender nuestros mares y nuestros ríos», dijo, enfatizando que esta defensa «no es una elección«.

Finalmente, el presidente de la AN concluyó su intervención invocando la figura de un líder histórico que «jamás le tuvo miedo a ningún tipo de imperio y derrotó uno y amenazó a dos más», en un claro mensaje de continuidad y firmeza en la política.

VIDEO | Jorge Rodríguez: El extranjero que entre a Venezuela sin permiso, entra pero no sale #20Ago pic.twitter.com/oHBb4bt4Vc — Elimpulso.com (@elimpulsocom) August 20, 2025

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí