20 músicos larenses forman parte de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela #21Ago

Un total de 20 jóvenes talentos larenses se unieron a las filas de la recién conformada Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela, tras un proceso de audiciones llevado a cabo por el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela durante el mes de mayo.

​La selección se realizó a nivel nacional, con el objetivo de reunir a los músicos más prometedores del país. La delegación de Lara, con 20 integrantes, se posicionó como una de las más nutridas en esta nueva etapa para el sistema orquestal.

​El pasado 8 de agosto, los jóvenes músicos se reunieron en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, para dar inicio al primer seminario de preparación. Este encuentro marca el comienzo de un ciclo de formación intensiva, que busca pulir las habilidades de los integrantes y prepararlos para futuras presentaciones a nivel nacional e internacional.

​La participación de Lara en esta orquesta representa el compromiso de la región con la formación de nuevas generaciones de músicos, quienes ahora tienen la oportunidad de representar al estado en una de las plataformas musicales más importantes del país.

