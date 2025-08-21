Barquisimetanos necesitan por lo menos $100 para la compra de uniformes escolares #21Ago

- Publicidad -

A menos de un mes para el inicio de clases, los padres y representantes en Barquisimeto ya se encuentran recorriendo el centro de la ciudad en busca de los uniformes y útiles escolares para el nuevo año académico. Sin embargo, la adquisición de estas prendas representa un desafío económico significativo para las familias, quienes deben destinar una considerable cantidad de dinero para equipar a sus hijos.

El equipo de El Impulso realizó un recorrido este miércoles por el centro de Barquisimeto para conocer de primera mano los precios de las piezas esenciales del uniforme escolar. La inversión total para vestir a un estudiante puede variar considerablemente, dependiendo de los comercios, las tallas y la calidad de los artículos.

​ Morrales : Se encuentran entre $10 y $18.

: Se encuentran entre $10 y $18. Zapatos escolares: Los precios oscilan entre $8 y $16.

Los precios oscilan entre $8 y $16. Camisas: Tienen un valor de $6 a $10.

Tienen un valor de $6 a $10. Chemise: Se consiguen entre $7 y $8.

Se consiguen entre $7 y $8. Pantalones: El costo va de $10 a $19.

El costo va de $10 a $19. Monos: Los precios están entre $8.4 y $14.

Los precios están entre $8.4 y $14. Batas de laboratorio: Estas prendas tienen un valor de $10 a $15.

Estas prendas tienen un valor de $10 a $15. Zapatos: Un par de zapatos para la escuela cuesta alrededor de $12.

​Estos precios evidencian la carga financiera que enfrentan los hogares de Barquisimeto, quienes deben hacer malabares con sus ingresos para cubrir los gastos de la temporada escolar. La situación obliga a muchas familias a priorizar y, en algunos casos, a adquirir solo lo estrictamente necesario para el regreso a clases.

Es importante mencionar que durante el recorrido se pudo observar que gran parte de los comercios cuenta con sistema de pago por cuotas sin intereses.





