Consecomercio presenta plataforma para transformar emprendimientos en negocios formales #21Ago

Consecomercio presenta “Trasciende+”, una evolución de ambas iniciativas que se integran en una nueva experiencia diseñada para impulsar el crecimiento empresarial, facilitar el acceso al financiamiento y promover la afiliación gremial como vía de formalización.

En efecto, esta iniciativa, que se llevará a cabo entre el 9 y el 11 de octubre de 2025 en Caracas, se presenta como una plataforma integral que articula formación, networking y afiliación gremial. Bajo el lema “De la visión al negocio formal, con respaldo gremial”, Trasciende + busca conectar el talento emprendedor con empresas consolidadas y gremios sectoriales, en un entorno diseñado para generar resultados medibles en la Venezuela 2025.

El evento contará con un espacio donde se presentarán experiencias exitosas para impulsar la formación integral de los emprendedores, la innovación y sostenibilidad en las empresas con la participación activa del sector público, zona de negocios, alternativas de inversión y financiamiento para el sector privado a través de la banca y del mercado de valores, puntos de afiliación gremial y un salón gastronómico. A través de cuatro líneas programáticas —Impulso, Modelos, Capital y Afiliación— se abordarán sectores con alta tracción como tecnología, industria, turismo, construcción, inmobiliario, agro, banca y seguros primordialmente.

Entre los gremios invitados destacan Conindustria, Fedeagro, Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Cámara Venezolana de la Construcción, Conseturismo, Asociación Bancaria, Cámara de Aseguradores de Venezuela, entre otros y más de diez cámaras pertenecientes a Consecomercio, como Cavempre, Canssam, Avex, Asocav, Asocauchos, Cavedatos, Cavenju, Canatame, Canidra, Camara de Comercio de Caracas, Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Profranquicias, Cámara de Comercio de La Guaira, entre otras.

La meta de Trasciende + es alcanzar como mínimo por cada jornada 600 registros, con al menos 65% de asistencia efectiva y concretar más de 100 citas de negocio durante las dos jornadas intensas de trabajo, para consolidar a Consecomercio como eje articulador en la evolución del emprendedor hacia el empresario formal, en pro del desarrollo del país. El registro es obligatorio, cortesía de los patrocinantes del evento.

Consecomercio reitera su invitación a líderes gremiales y empresariales a participar en este espacio único de aprendizaje, diálogo y reconocimiento, en el que juntos impulsaremos el comercio del futuro. Para mayor información y patrocinios pueden escribir al correo electrónico: [email protected].

