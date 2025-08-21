Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar iniciarán colaboración con Coldplay este viernes #21Ago

- Publicidad -

La icónica banda británica Coldplay y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela se unen en un acontecimiento sin precedentes. A partir de este viernes, la orquesta, bajo la dirección del aclamado maestro Gustavo Dudamel, participará en diez de los conciertos del «Music of the Spheres World Tour» en el legendario estadio de Wembley, en Londres.

Este encuentro histórico, a petición expresa del vocalista de la banda, Chris Martin, celebra el 50 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (El Sistema). La colaboración reafirma la influencia global de la orquesta venezolana y su compromiso con la visión de su fundador, el maestro José Antonio Abreu.

Los conciertos tendrán lugar los días 22, 23, 26, 27, 30 y 31 de agosto, y 3, 4, 7 y 8 de septiembre.

La música como puente y herramienta de transformación social

El maestro Dudamel destacó la importancia de esta colaboración, no sólo como un logro artístico, sino como una reafirmación de los valores compartidos. «Es la cumbre de una celebración de estos 50 años, en un escenario tan poderoso como Wembley, abrazado de un grupo como Coldplay que comparte los valores del Sistema y de la música como herramienta de transformación social», expresó Dudamel.

El director también dedicó un emotivo pensamiento al maestro Abreu: “Pienso mucho en el maestro Abreu, en esa visión y esos valores que han logrado que todo esto sea posible. Es un momento que nos compromete aún más a seguir adelante”.

Para la Sinfónica Simón Bolívar, esta serie de presentaciones marca un nuevo capítulo en su trayectoria, proyectando al mundo el legado de El Sistema: el poder de la música para construir un futuro de esperanza, identidad y oportunidades para la juventud venezolana. La participación de la orquesta fue posible gracias al apoyo de Mercantil Seguros y Laser Airlines.

