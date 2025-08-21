Fedeagro instaló una comisión especial para evaluar estrategias de financiamiento para la agricultura #21Ago

- Publicidad -

La instalación de una comisión especial que evalúa estrategias para captar financiamiento para los productores frente a las condiciones que se vive en el campo venezolano, anunció el presidente de Fedeagro, Osman Quero Pérez, informó este jueves 21 de agosto.

Precisó que la mesa de trabajo integrada por Bolpriaven, la Bolsa de Valores de Caracas y la Casa de Bolsa Maximiza analiza “qué tipo de instrumento pudiera ser favorable para el tema agrícola”.

“Hemos estado analizando una cantidad de ofertas o iniciativas de creación de nuevos instrumentos económicos que quizás nos puedan ayudar a nosotros a conseguir o captar más financiamiento para nuestro sector”.

Por otra parte, afirmó que este año los productores sembraron “menos” que en 2024 producto de las fuertes precipitaciones que se han registrado en varios estados del país.

“El año pasado habíamos alcanzado más de 315 o 325 mil hectáreas y para este año nosotros hemos sembrado menos de eso”, agregó.

El representante de Fedeagro afirmó que el arroz es el rubro que ha arrojado las mejores cifras durante este año y estimó que la producción cubrirá un 76% de la demanda nacional, dijo Quero en Unión Radio.

