FMV advierte: Sancionarán a médicos que publiciten sus servicios sin autorización #21Ago

La Federación Médica Venezolana (FMV) ha emitido una contundente advertencia a los profesionales de la salud: cualquier médico que publicite sus servicios sin la debida autorización de su colegio regional será sancionado. La medida busca regular el ejercicio profesional y mantener los estándares éticos que rigen la medicina en el país.

El organismo gremial ha sido claro al recordar que toda práctica publicitaria, ya sea en medios tradicionales como la radio y la televisión, o en plataformas digitales y redes sociales, debe cumplir con las normativas establecidas. La FMV subraya que la exposición de pacientes o la promoción de servicios de forma no autorizada representa una seria falta al código de ética.

La Federación ha puesto un énfasis particular en los anuncios que, bajo la promesa de servicios «gratuitos» o de carácter «popular», ocultan el cobro de honorarios. Este tipo de publicidad engañosa será considerada una falta grave y podría llevar a sanciones disciplinarias, que van desde amonestaciones hasta la suspensión temporal del ejercicio profesional.

La iniciativa de la FMV busca preservar la integridad de la profesión y asegurar que la información que llega al público sobre los servicios médicos sea veraz y responsable, evitando la mercantilización de la salud.

