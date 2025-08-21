Gobernador Luis Reyes Reyes: Acabaremos con la pedidera en los hospitales públicos #21Ago

- Publicidad -

El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, declaró que el objetivo de su gestión es “acabar con la práctica de la pedidera” en los hospitales públicos, una situación que, según indicó, ha afectado a miles de pacientes en la región. El anuncio se dio en el marco de una visita de inspección al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp), donde el gobierno regional está llevando a cabo una serie de obras de rehabilitación para optimizar el servicio médico.

Reyes Reyes insistió en la meta de garantizar el acceso al sistema de salud y, en esa línea, destacó el trabajo para rehabilitar áreas clave como la de cuidados intensivos, con la finalidad de que “la gente no tenga que andar por ahí pidiendo cupos para una UCI”. El mandatario se refirió a esta problemática como una “maldad” que se le ha hecho a la ciudadanía.

En cuanto a las investigaciones de inteligencia sobre el desvío de insumos y materiales médicos, a cargo de organismos de seguridad como el SEBIN y el CICPC, el gobernador confirmó que las mismas continúan su curso. Aunque no hizo señalamientos directos sobre los responsables, aseguró que se conocerán en su debido momento.

El mandatario también destacó el diagnóstico que se está realizando en la actual administración regional para detectar las debilidades del sistema de salud, y reveló que la meta para fin de año es tener la mayor cantidad de quirófanos operativos.

Las autoridades del estado proyectan que el Hcuamp, un centro de salud de referencia para los estados Lara, Portuguesa, Yaracuy, Trujillo y Barinas, esté completamente remozado para diciembre de 2025. El objetivo es solventar la deuda quirúrgica de la entidad y los estados vecinos.

Reyes Reyes invitó a los ciudadanos a acercarse a los centros de salud con confianza, asegurándoles que encontrarán la disposición para atender sus necesidades, a pesar de las debilidades que aún persisten. «Vinimos a poner en marcha lo que tenga que estar en marcha«, concluyó.

