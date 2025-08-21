Gobierno de EEUU advierte a sus ciudadanos: No viajen a Venezuela por graves riesgos de seguridad #21Ago

- Publicidad -

El Gobierno de los Estados Unidos emitió este jueves 21 de agosto una severa advertencia a todos sus ciudadanos y residentes, instándolos a no viajar ni permanecer en Venezuela. Esta alerta, de la más alta categoría, se fundamenta en una serie de riesgos críticos que ponen en peligro la vida y la seguridad de los viajeros.

La advertencia realizada a través de sus redes sociales subraya las amenazas de detención ilegal, tortura durante el encarcelamiento, y la prevalencia de terrorismo y secuestro. Además, señala las prácticas policiales injustas, la alta incidencia de delitos violentos y los disturbios civiles constantes como factores de riesgo significativos.

Para aquellos que ya se encuentran en Venezuela, el Departamento de Estado de EEUU recomienda enfáticamente que evalúen su situación y consideren seriamente su salida del país. La embajada de EEUU en Caracas se encuentra inoperativa, lo que limita severamente la capacidad del gobierno estadounidense para proporcionar asistencia de emergencia a sus ciudadanos.

En caso de tener conocimiento de un ciudadano estadounidense detenido en Venezuela, se solicita contactar de inmediato a la Oficina de Asuntos Consulares en la Embajada de EE. UU. en Bogotá, a través del correo electrónico @[email protected]. Esta dirección es el único punto de contacto oficial para reportar estos casos.

