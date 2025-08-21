Buscar
APOYAR

Índice Bursátil Caracas cerró en 733,83 puntos #21Ago

Juan Bautista Salas
Por Juan Bautista Salas

-

Índice BursátilNoticias
Ìndice bursátil
Ìndice bursátil Caracas
- Publicidad -

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 733,83 puntos con una variación de 23,87 puntos (+3,36%), con respecto a la sesión anterior.

- Publicidad -

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.528,54 puntos, con una variación absoluta de 46,11 puntos (+3,11%) y el Índice Industrial cerró en 192,60 puntos (+5,11%).

Al final de la sesión, 19 acciones subieron de precio, 2 bajaron y 6 se mantuvieron estables. 

En el mercado regular se negociaron 154.784 acciones por un monto de 4.177.207,73 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 45.349 acciones por 1.636.560,00 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 15.951,00, para un total de 5.829.718,73 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 11.301.158,00 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 530.955.115,37 bolívares.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
Al menos seis de cada 10 embarazadas en Venezuela presentan condiciones de riesgo #21Ago
Juan Bautista Salas
Juan Bautista Salas

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

Al menos seis de cada 10 embarazadas en Venezuela presentan condiciones de riesgo #21Ago

Trabajo de www.radiofeyalegrianoticias.com El perinatólogo René Mujica alertó que al menos seis de cada 10 mujeres embarazadas que se atienden en los hospitales públicos del país presentan...

Consecomercio presenta plataforma para transformar emprendimientos en negocios formales #21Ago

Tamara Herrera: Diferencial cambiario seguirá bajo presión #21Ago

#PulsoEmpresarial Regresan los refrescantes sabores del verano de Tip-Top

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.