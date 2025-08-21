IVSS: Este jueves pagaran la pensión correspondiente al mes de septiembre #21Ago

- Publicidad -

Este jueves 21 de agosto cuando el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) pagará la pensión correspondiente al mes de septiembre del año en curso.»El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informa a los pensionados y pensionadas de la patria que, el día 21 de agosto de 2025 les será depositado el monto correspondiente al mes de septiembre», precisas través de sus redes sociales.

Ratifica que el monto que será abonado es de Bs.130, que corresponde al salario mínimo nacional, el cual equivale a US$ 0,94 de acuerdo al tipo de cambio vigente del Instituto Emisor.

- Publicidad -

El Seguro invitó a los beneficiados a hacer uso de la banca electrónica para revisar sus cuentas.Igualmente, la Plataforma Patria podría activar ese mismo día el pago del bono “Contra la Guerra Económica” para los pensionados del IVSS, pero hasta el momento de redactar esta información, la decisión no se ha concretado.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí