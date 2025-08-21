Buscar
IVSS: Este jueves pagaran la pensión correspondiente al mes de septiembre #21Ago

Juan Bautista Salas
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que el lunes 21 de abril de 2025 realizará el pago de las pensiones correspondientes al mes de mayo, cuyo monto será de Bs. 130 (US$ 1,60 al cambio BCV)
Este jueves 21 de agosto cuando el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) pagará la pensión correspondiente al mes de septiembre del año en curso.»El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informa a los pensionados y pensionadas de la patria que, el día 21 de agosto de 2025 les será depositado el monto correspondiente al mes de septiembre», precisas través de sus redes sociales.

Ratifica que el monto que será abonado es de Bs.130, que corresponde al salario mínimo nacional, el cual equivale a US$ 0,94 de acuerdo al tipo de cambio vigente del Instituto Emisor.

El Seguro invitó a los beneficiados a hacer uso de la banca electrónica para revisar sus cuentas.Igualmente, la Plataforma Patria podría activar ese mismo día el pago del bono “Contra la Guerra Económica” para los pensionados del IVSS, pero hasta el momento de redactar esta información, la decisión no se ha concretado.

