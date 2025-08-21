Mujer Protagonista Empresaria y Emprendedora celebra su capítulo “Cacao” para impulsar la sororidad y la innovación #21Ago

- Publicidad -

La doctora María Eugenia Calzadilla, creadora de la iniciativa Mujer Protagonista Empresaria y Emprendedora, anunció la realización de un nuevo capítulo enfocado en el sector del cacao, en alianza con Chocolatería El Encanto. Este evento es el resultado de una investigación de tres años sobre las dinámicas relacionales entre mujeres empresarias y emprendedoras, la cual reveló la necesidad de transformar los imaginarios sociales que tradicionalmente las han llevado a competir.

«Hemos obtenido resultados muy interesantes. Esta vez, por primera vez, tenemos una alianza con Chocolatería El Encanto para hacer el capítulo Cacao«, explicó la Dra. Calzadilla a El Impulso. «Queremos invitar a mujeres representativas de este sector para que compartan sus perspectivas, cómo han afrontado los obstáculos y cómo han logrado sostenerse en el tiempo de manera exitosa».

Un espacio para conversaciones productivas y colaborativas

El encuentro de Mujer Protagonista Empresaria y Emprendedora se concibe como un espacio para fomentar un nuevo tipo de conversación, alejada del chisme o la farándula, y centrada en ideas innovadoras, de crecimiento y productividad. «Cuando hay una investigación con más de 300 mujeres encuestadas que apunta a la necesidad del cambio, hay que tomar acción», asegura la Dra. Calzadilla.

El evento busca fomentar la sororidad, entendida como la capacidad de las mujeres de conectar desde la empatía para crear cosas juntas. «Más allá de un simple networking, buscamos ver qué podemos crear juntas, cómo lo estás haciendo. Es hermanarse en ese querer hacer«, destaca la creadora del evento.

Programa del evento y lanzamiento especial

El programa del evento incluye la presentación de los propietarios de Chocolatería El Encanto, un conversatorio con cinco mujeres «extraordinarias» del sector cacao y una conferencia especial a cargo de Verónica Caraballo, una venezolana radicada en Alemania que expondrá sobre su iniciativa «Cho Conocimientos«.

Además de los conversatorios, Chocolatería El Encanto aprovechará el evento para hacer un lanzamiento importante de un nuevo espacio diseñado para seguir conectando directamente con sus clientes y fomentar la cultura del cacao en Venezuela. La jornada finalizará con una sorpresa especial preparada por el maestro chocolatero Juan Carlos Alvarado.

Este evento busca ir más allá de los espacios tradicionales y generar una energía transformadora que impulse el trabajo colaborativo y la innovación entre las mujeres emprendedoras del país.

